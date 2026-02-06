VERSO JUVE-LAZIO

Juventus, Conceicao non al meglio per un sovraccarico all'adduttore: in dubbio per la Lazio

Dopo la sfida all'Atalanta, per il portoghese lo stesso problema di Yildiz alla coscia: entrambi da valutare verso la sfida dello Stadium di domenica sera

06 Feb 2026 - 17:27
videovideo

Dopo Yildiz, Luciano Spalletti si ritrova con un altro esterno d'attacco non al meglio. Verso Juventus-Lazio, da valutare le condizioni di Francisco Conceicao, che al rientro dalla partita di Coppa Italia contro l'Atalanta ha evidenziato un sovraccarico all'adduttore destro.

Lo stesso problema che ha toccato anche il compagno turco, fermato per il medesimo fastidio ma nel suo caso alla coscia sinistra. In vista della sfida di domenica sera all'Allianz Stadium, Conceicao sarà rivalutato nella rifinitura di sabato per capire se potrà essere della gara o dovrà alzare bandiera bianca almeno per questo weekend. 

Nulla di grave, ma qualche giorno di riposo è essenziale per un fastidio di questo tipo. Ne sa qualcosa Kenan Yildiz, partito per la sfida di Bergamo ma rimasto in panchina e non sceso in campo proprio per evitare rischi.

La situazione del numero 10 è ancora da valutare alla pari del portoghese, rientrato in campo da quattro partite da un precedente affaticamento muscolare e titolare nelle sfide contro Napoli, Parma e Atalanta in Coppa. 

juventus
francisco conceicao

