Nico Acampora e i ragazzi di PizzAut tedofori a Monza per Milano-Cortina 2026

Nico Acampora rappresenta perfettamente i valori dei tedofori olimpici: determinazione, innovazione e inclusione. Ha trasformato una sfida familiare in un progetto sociale che ha cambiato la vita di centinaia di persone. Con PizzAut, ha dimostrato che il lavoro è un diritto per tutti e che la diversità è una risorsa. La sua storia è un esempio di come la passione e l’impegno possano abbattere barriere e costruire ponti verso un futuro più equo.