Nico Acampora e i ragazzi di PizzAut tedofori a Monza per Milano-Cortina 2026
Nico Acampora, fondatore di PizzAut, porta la Fiamma Olimpica a Monza con i suoi ragazzi. Un messaggio di inclusione e lavoro per Milano-Cortina 2026
© Ufficio Stampa
Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa a Monza, e tra i protagonisti scelti da Coca-Cola c’è stato anche Nico Acampora. Nato a Napoli nel 1971 e cresciuto a Cernusco sul Naviglio, Nico Acampora è educatore e progettista sociale. Nel 2017 ha fondato PizzAut, la prima pizzeria in Italia gestita interamente da personale autistico, con l’obiettivo di offrire loro opportunità lavorative concrete. Oggi PizzAut conta due ristoranti e dei food truck, i PizzAutobus, con cui porta il proprio progetto e le proprie pizze in tutta Italia.
A Monza, Acampora ha corso con la Fiamma Olimpica davanti alla Villa Reale, accompagnato da alcuni ragazzi e ragazze dello staff di PizzAut, rendendo ancora più forte e visibile il messaggio di inclusione che il suo progetto porta avanti ogni giorno: Lorenzo Bonacina, Michele Sessa, Letizia Costa, Andrea Malorni e Matteo Tosoni.
Nico Acampora rappresenta perfettamente i valori dei tedofori olimpici: determinazione, innovazione e inclusione. Ha trasformato una sfida familiare in un progetto sociale che ha cambiato la vita di centinaia di persone. Con PizzAut, ha dimostrato che il lavoro è un diritto per tutti e che la diversità è una risorsa. La sua storia è un esempio di come la passione e l’impegno possano abbattere barriere e costruire ponti verso un futuro più equo.
“La Fiamma Olimpica è un’emozione che va oltre le parole, perché rappresenta la speranza di un futuro in cui nessuno resti indietro. Con PizzAut ho imparato che il lavoro può diventare uno strumento potentissimo di autonomia, capace di cambiare non solo la vita delle persone coinvolte, ma anche lo sguardo della società. Essere tedoforo significa accendere una luce sul valore della diversità e ricordare che ogni persona ha diritto a un lavoro, alla dignità e a sentirsi parte della comunità. Portare la Fiamma Olimpica con i miei ragazzi ha reso più potente qualsiasi messaggio. Un messaggio amplificato dalle loro emozioni e dalla loro voglia di vivere!”
Il legame tra Coca-Cola e PizzAut si inserisce in un percorso di collaborazione costruito nel tempo. Con i loro PizzAutobus, il team di PizzAut ha portato presso la sede di Coca-Cola HBC la “pizza più buona della galassia conosciuta”, creando momenti di condivisione e incontro. A questo si affianca un sostegno concreto dell’azienda al progetto CasAut, che contribuisce alla realizzazione di appartamenti e spazi dedicati, dove ragazze e ragazzi autistici possono sperimentare percorsi di avvicinamento alla vita indipendente.