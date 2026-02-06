Scandalo tute a Milano-Cortina 2026: scattano i controlli nel salto con gli sci dopo il "doping" delle zone intime

Una tuta più ampia, infatti, genera un effetto vela che garantisce una maggiore portanza aerodinamica, permettendo di volare più lontano e guadagnare centimetri decisivi. Per contrastare questa bizzarra forma di manipolazione, che potrebbe assomigliare a una sorta di doping tecnologico, l'organizzazione ha introdotto l'obbligo di sofisticate scansioni in 3D prima di ogni salto e l'inserimento di microchip nelle divise, garantendo che l'estensione dell'abbigliamento tecnico sia rigorosamente conforme alle reali dimensioni fisiche degli atleti senza alcuna alterazione artificiale.