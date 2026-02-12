In gara con le vittime della guerra sul casco: squalificato l'ucraino Heraskevych. "Ricorro al Tas"

Lo stesso Cio gli aveva concesso, invece, come compromesso, una fascia nera sull'elmetto stesso, ma non è bastato. La presidente del Cio Kirsty Coventry ha aspettando Heraskevych questa mattina in cima alla pista, circa 75 minuti prima dell'inizio della gara maschile di skeleton. Hanno parlato in disparte brevemente, ma la numero uno del movimento non è riuscita a far cambiare idea a Heraskevych. "Credo che nessuno sia in disaccordo con il messaggio" dello skeletonista ucraino, "stamattina so che ha condiviso un post e ne abbiamo parlato un po' - le parole della Coventry - Non si tratta di messaggi, si tratta di regole e regolamenti. In questo caso, durante la gara, dobbiamo essere in grado di mantenere un ambiente sicuro per tutti. E purtroppo questo significa che non sono ammessi messaggi. Purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione. Avrei voluto davvero vederlo gareggiare".