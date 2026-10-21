Oltre alle sanzioni senza precedenti il City può essere forzato a cambiare la proprietà del club

A tutto questo si aggiunge lo scenario delineato dal presidente dell’IFR (Investment Firms Regulation) David Kogan, che ha chiarito i poteri dell’organismo di controllo, tra i quali la possibilità di "chiedere a un proprietario di allontanarsi da un club se lo gestisce in modo non adeguato, non equo o non corretto. Abbiamo il potere assoluto di farlo. Non mi pronuncerò finché non avremo tutte le risposte. Solo allora decideremo se avviare un’indagine e come procedere. Anticipare i tempi sarebbe un errore colossale".