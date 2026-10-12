PARLA IL PORTOGHESE

Cristiano Ronaldo: "Sono il migliore di tutti i tempi, i numeri parlano da soli"

Il 41enne portoghese: "La gente non mi apprezza, non so quando mi ritirerò"

12 Ott 2026 - 12:56
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Al centro delle polemiche dopo le vicende in nazionale, e a distanza di pochi giorni dall'addio di Messi alla nazionale, Cristiano Ronaldo torna a parlare e non lo fa di certo con umiltà. Anzi, si definisce il migliore nella storia elencando tutti i suoi numeri. "Il migliore della storia sono io, punto e basta - ha detto il 41enne alla Cnn Portugal -. I numeri parlano da soli. Se arrivassi a 1.000 gol, sarebbe fantastico, un obiettivo, ma non penso al lungo termine. Non penso a realizzare mille gol, le cose devono accadere naturalmente. Comunque la gente non sta apprezzando la forma in cui mi trovo adesso e gli obiettivi raggiunti".

Stuzzicato sul ritiro CR7 resta vago: "Non so cosa succederà domani. Magari mi sveglierò demotivato e non avrò più voglia di giocare, non lo so - ha aggiunto il campione dell'Al Nassr. A proposito di nazionale: Ronaldo non ha alcuna intenzione di lasciare il Portogallo dopo la rottura con il ct Jorge Jesus e la sospensione provvisoria a causa dell'apertura di un provvedimento disciplinare. Anzi l'ex di United e Juventus spera di disputare "una o più partite d'addio".

Leao eredita la maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo: "Ho fatto il meglio per onorarla"

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