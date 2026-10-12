Cristiano Ronaldo: "Sono il migliore di tutti i tempi, i numeri parlano da soli"

Al centro delle polemiche dopo le vicende in nazionale, e a distanza di pochi giorni dall'addio di Messi alla nazionale, Cristiano Ronaldo torna a parlare e non lo fa di certo con umiltà. Anzi, si definisce il migliore nella storia elencando tutti i suoi numeri. "Il migliore della storia sono io, punto e basta - ha detto il 41enne alla Cnn Portugal -. I numeri parlano da soli. Se arrivassi a 1.000 gol, sarebbe fantastico, un obiettivo, ma non penso al lungo termine. Non penso a realizzare mille gol, le cose devono accadere naturalmente. Comunque la gente non sta apprezzando la forma in cui mi trovo adesso e gli obiettivi raggiunti".