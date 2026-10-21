Sci, Sofia Goggia brand ambassador per Prima Assicurazioni
La partnership, che accompagnerà Sofia Goggia per le prossime due stagioni, prende ilvia con il Mondiale di sci alpino e proseguirà lungo tutte le tappe del circuitointernazionale
© Ufficio Stampa
Nella settimana che segna l’atteso inizio dei CampionatiMondiali di sci alpino, Prima Assicurazioni annuncia la partnership con Sofia Goggia, icona indiscussa dello sport italiano e fuoriclasse della velocità su scala globale. La campionessa azzurra entra a far parte della squadra di ambassador dell’insurtech per le prossime due stagioni, fino a maggio 2028.
L’accordo prevede l'esordio del brand Prima sulla giacca termica di Sofia durante tutte legare di Coppa del mondo e dei Mondiali, oltre ai diritti d’immagine per campagne di comunicazione multicanale, branded content e iniziative speciali dedicate a clienti, intermediari, dipendenti e media.
«Annunciare questa collaborazione alla vigilia dei Mondiali rende questo momento ancora più significativo. Abbiamo scelto Sofia perché rappresenta un’idea di eccellenza molto concreta: talento, certamente, ma soprattutto determinazione, preparazione e volontà di continuare a migliorare. È un approccio nel quale Prima si riconosce e che ritroviamo nelnostro modo di crescere e innovare. Siamo molto felici di iniziare questo percorso insiemee orgogliosi di sostenere Sofia in una stagione così importante»sottolinea George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni.
«Gareggiare con un nuovo compagno di viaggio come Prima è uno stimolo fantastico.Nella velocità, ogni dettaglio conta: per dare il massimo serve fiducia totale nei propri mezzi e in chi ti supporta. In Prima ho trovato la mia stessa determinazione ad alzare l’asticella, la voglia di innovare e una forte dose di coraggio. Sono felice di iniziare insieme questa sfida» commentaSofia Goggia, Campionessa Olimpica e Ambassador Prima Assicurazioni.
Una partnership all’insegna di talento, determinazione e ambizione.
L’ingresso di Sofia Goggia segna un passaggio strategico nell’evoluzione del brand Prima, che continua a espandere la propria presenza nello sport ad altissimo livello per raggiungere un pubblico sempre più ampio, trasversale e orientato all'eccellenza. La collaborazione nasce da una naturale affinità tra Sofia Goggia e Prima, accomunate da un approccio fatto di ambizione, determinazione e volontà di continuare a migliorare. Nel corso della sua carriera, Sofia ha costruito i propri risultati attraverso il talento, ma anche grazie alla capacità di mettersi costantemente alla prova, affrontare le sfide con coraggio e trovare ogni volta il modo di andare oltre. Un’attitudine che Prima sente vicina alla propria identità di challenger, nata con l’ambizione di cambiare il modo di fare assicurazione e cresciuta mettendo continuamente in discussione modelli e convenzioni del settore.A rendere questa partnership ancora più naturale è la personalità di Sofia:diretta, autentica e capace di creare un legame molto forte con il pubblico, in Italia e a livello internazionale. Caratteristiche che si ritrovano nel modo in cui Prima vuole essere percepita dalle persone: un brand vicino, contemporaneo e capace di parlare in modo semplice e immediato.
© Ufficio Stampa