Sci, Sofia Goggia brand ambassador per Prima Assicurazioni

Una partnership all’insegna di talento, determinazione e ambizione.

L’ingresso di Sofia Goggia segna un passaggio strategico nell’evoluzione del brand Prima, che continua a espandere la propria presenza nello sport ad altissimo livello per raggiungere un pubblico sempre più ampio, trasversale e orientato all'eccellenza. La collaborazione nasce da una naturale affinità tra Sofia Goggia e Prima, accomunate da un approccio fatto di ambizione, determinazione e volontà di continuare a migliorare. Nel corso della sua carriera, Sofia ha costruito i propri risultati attraverso il talento, ma anche grazie alla capacità di mettersi costantemente alla prova, affrontare le sfide con coraggio e trovare ogni volta il modo di andare oltre. Un’attitudine che Prima sente vicina alla propria identità di challenger, nata con l’ambizione di cambiare il modo di fare assicurazione e cresciuta mettendo continuamente in discussione modelli e convenzioni del settore.A rendere questa partnership ancora più naturale è la personalità di Sofia:diretta, autentica e capace di creare un legame molto forte con il pubblico, in Italia e a livello internazionale. Caratteristiche che si ritrovano nel modo in cui Prima vuole essere percepita dalle persone: un brand vicino, contemporaneo e capace di parlare in modo semplice e immediato.