Dalla Premier alla Champions, ecco cosa rischia davvero il City: regolamento e scenari

Il club ora allenato da Maresca potrebbe finire in Serie B solo se gli venisse inflitta una penalizzazione in termine di punti da comportare la retrocessione. Retrocessione che è diversa dall'espulsione. Se si optasse per quest'ultima opzione, i Citizens sarebbero costretti a presentare domanda alla federcalcio (e alla English Football League che organizza i tre campionati inferiori alla Premier), per essere reintegrati nel calcio inglese. Da regolamento chi fa richiesta deve necessariamente iniziare a giocare in League Two, esattamente la quarta serie, l'ultima del calcio professionistico. A prendere la decisione definitiva sarebbero, con una votazione, proprio i 72 club che compongono la EFL. In caso di espulsione immediata dal campionato, la Premier League si ritroverebbe con un club in meno: salvo colpi di scena, le squadre a retrocedere in questa stagione sarebbero solo due. Naturalmente il City, che ha rispedito al mittente le accuse, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare le azioni legali di diversi club. Da chi ha perso trofei fino a chi non ha conquistato l'accesso in Champions.