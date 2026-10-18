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L'EX MILAN

Leao entra in campo e viene sostituito dopo 16 minuti: cos'è successo

L'esterno ha lasciato il campo per un problema al piede: il chiarimento del Galatasaray dopo i dubbi sui social

18 Ott 2026 - 12:29
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Serata da dimenticare per Rafa Leao. Entrato al minuto 61 della sfida vinta dal Galatasaray in casa del Gençlerbirliği, l'ex Milan è stato sostituito dopo appena 16 minuti. Nel post-partita il tecnico del club turco, Okan Buruk ha giustificato l'uscita del portoghese facendo riferimento a un infortunio dovuto alle cattive condizioni del campo. L'atteggiamento dei compagni che corrono da lui per tranquillizzarlo, e la reazione di Rafa in panchina (allarga le braccia) avevano lasciato più di un dubbio, ma ci ha pensato il club turco a fare chiarezza. "Leao ha subito uno stiramento all'inguine - si legge nel comunicato -. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà ad altri accertamenti". 

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