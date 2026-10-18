Leao entra in campo e viene sostituito dopo 16 minuti: cos'è successo

Serata da dimenticare per Rafa Leao. Entrato al minuto 61 della sfida vinta dal Galatasaray in casa del Gençlerbirliği, l'ex Milan è stato sostituito dopo appena 16 minuti. Nel post-partita il tecnico del club turco, Okan Buruk ha giustificato l'uscita del portoghese facendo riferimento a un infortunio dovuto alle cattive condizioni del campo. L'atteggiamento dei compagni che corrono da lui per tranquillizzarlo, e la reazione di Rafa in panchina (allarga le braccia) avevano lasciato più di un dubbio, ma ci ha pensato il club turco a fare chiarezza. "Leao ha subito uno stiramento all'inguine - si legge nel comunicato -. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà ad altri accertamenti".