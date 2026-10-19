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Premier League: Maddison, Marmoush e Davis regalano la prima vittoria a De Zerbi

Il Tottenham batte 3-1 il Coventry ed esce dalla zona retrocessione. Prima gioia per l'attaccante ex City

19 Ott 2026 - 23:13
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De Zerbi © Getty Images

De Zerbi © Getty Images

È finalmente arrivata la prima vittoria per il Tottenham di Roberto De Zerbi, che grazie al 3-1 contro il Coventry fa anche un piccolo balzo in avanti in classifica. Gli Spurs passano in vantaggio al 14’ con un capolavoro assoluto di James Maddison da fuori area. A inizio ripresa gli ospiti trovano il gol del pari con Rudoni, prima del 2-1 di Omar Marmoush al 58'. Nel recupero Davies chiude la pratica con la rete del definitivo 3-1.

Con tanta fatica, e non senza soffrire, il Tottenham di De Zerbi riesce a vincere e ottiene per la prima volta i tre punti in questa Premier League. Gli Spurs passano avanti al 14’ grazie a una perla di James Maddison. Il trequartista inglese riceve palla da Kudus, schierato come esterno destro, e da fuori lascia partire un tiro potente e preciso che scavalca Rushworth. La squadra di De Zerbi non riesce a creare ulteriori occasioni, ma con un dominio totale del possesso limita le offensive avversarie.

A inizio ripresa il Coventry trova subito il gol del Pari: Rudoni mette dentro da due passi dopo una bella azione in contropiede dei suoi su assist di Thomas-Asante. Il Tottenham però non si scompone, e al 58’ torna avanti grazie al primo gol in maglia Spurs di Marmoush. L’egiziano si libera del marcatore avversario e dal limite dell’area fa partire un bel destro a giro che si insacca in rete. Gli ospiti alzano il ritmo alla ricerca del pareggio, ma al 96’ Ben Davies chiude i conti con un mancino da fuori su un passaggio di Solanke. Primo successo per De Zerbi in questa Premier League: il Tottenham sale a 6 punti in classifica ed esce dalla zona retrocessione, raggiungendo proprio il Coventry.

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