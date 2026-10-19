Premier League: Maddison, Marmoush e Davis regalano la prima vittoria a De Zerbi

Con tanta fatica, e non senza soffrire, il Tottenham di De Zerbi riesce a vincere e ottiene per la prima volta i tre punti in questa Premier League. Gli Spurs passano avanti al 14’ grazie a una perla di James Maddison. Il trequartista inglese riceve palla da Kudus, schierato come esterno destro, e da fuori lascia partire un tiro potente e preciso che scavalca Rushworth. La squadra di De Zerbi non riesce a creare ulteriori occasioni, ma con un dominio totale del possesso limita le offensive avversarie.