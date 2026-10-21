Champions League, Kane sfida l'Arsenal per inseguire un record di CR7

21 Ott 2026 - 13:20
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Harry Kane a caccia di CR7: l'attaccante inglese è in scia per battere il record del portoghese del maggior numero di presenze consecutive in Champions League con gol. Ronaldo tra giugno 2017 e aprile 2018 è riuscito a segnare in 11 match europei di fila, "l'Uragano" è attualmente a nove.

Una striscia partita alla fine della League Phase contro l'Union Saint-Gilloise (doppietta) e Psv, nel ritorno degli ottavi contro l'Atalanta (all'andata era rimasto seduto). Poi un gol a partita per andata e ritorno di quarti e semifinale contro Real Madrid e Psg.  La striscia poi è proseguita anche in questa stagione nei primi due incontri di League Phase contro Bodo e Viking.  Per battere il record gli servirebbe finire tra i marcatori nelle prossime tre sfide dei bavaresi che saranno rispettivamente contro Arsenal, Atletico Madrid e Lille. 

Contro i Gunners la tradizione gli sorride: una delle sue vittime preferite con 15 gol in 22 presenze nei derby col Tottenham. Se dovesse confermare quest'abitudine, Kane supererebbe Ruud van Nistelrooy e Robert Lewandowski che hanno segnato entrambi in nove partite consecutive.  

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