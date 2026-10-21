Champions League, Kane sfida l'Arsenal per inseguire un record di CR7

Una striscia partita alla fine della League Phase contro l'Union Saint-Gilloise (doppietta) e Psv, nel ritorno degli ottavi contro l'Atalanta (all'andata era rimasto seduto). Poi un gol a partita per andata e ritorno di quarti e semifinale contro Real Madrid e Psg. La striscia poi è proseguita anche in questa stagione nei primi due incontri di League Phase contro Bodo e Viking. Per battere il record gli servirebbe finire tra i marcatori nelle prossime tre sfide dei bavaresi che saranno rispettivamente contro Arsenal, Atletico Madrid e Lille.