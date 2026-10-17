Premier: Haaland trascina il City, vincono Chelsea e Liverpool

MANCHESTER CITY-IPSWICH 3-2

Il Manchester City è inarrestabile, proprio come Erling Haaland (doppietta): è 3-2 sull'Ipswich, Maresca resta a punteggio pieno dopo sette giornate. I Citizens spingono col consueto possesso palla e il movimento sugli esterni, sbloccandola al 19': un ottimo Doku, migliore in campo nel primo tempo, ispira il vantaggio firmato da Foden. La risposta ospite è però immediata, con Guehi disattento e il grande movimento di Maeda per l'1-1. Il Man City riprende così a tessere la sua trama, trovando il nuovo vantaggio dopo la mezz'ora e sfruttando l'allegra difesa rivale: quasi nessuna opposizione per Kovacic, O'Neil si infuria e Haaland insacca il 2-1. Ruben Dias sfiora il tris nei minuti finali del primo tempo, più equilibrata invece la ripresa: Ouattara sfiora il pari, chances per entrambe le squadre. La svolta definitiva del match arriva solo al 68', quando un inarrestabile Haaland sfrutta l'assist di Ndiaye per siglare la sua personale doppietta (68') e il 3-1. Il norvegese si vede annullare la terza rete personale dopo un lunghissimo check al Var, che causa inoltre i dodici minuti di recupero che chiudono la gara. L'extra-time si apre con un rigore per l'Ipswich, trasformato da Flemming (90'), ma gli ospiti non hanno reali chances per il pari. Ndiaye sfiora il poker e il Manchester City può così festeggiare la settima vittoria in sette gare: Maresca a punteggio pieno e a quota 21 punti, è +6 momentaneo sull'Arsenal. L'Ipswich, di contro, resta a nove punti.



BRENTFORD-LIVERPOOL 1-2

Vittoria in rimonta per il Liverpool, che sale così al quinto posto: è 2-1 sul Brentford, rimasto in nove. Kayode spaventa subito i Reds, che sprecano con Barcola e rischiano ancora grosso sulle occasioni rivali: Igor Thiago sfiora il vantaggio. Il Liverpool perde Szoboszlai e vede proseguire la sua crisi-infortuni, poi finisce in svantaggio: cross di Igor Thiago e incornata vincente di Lewis-Potter (44'). Il vantaggio dei padroni di casa, però, viene funestato da un rosso nei minuti di recupero: follia di Yarmoliuk, testata a Jacquet e Brentford in dieci per tutta la ripresa. Inizia così la riscossa del Liverpool, subito pericoloso con MacAllister che viene fermato dall'ex Kelleher. Ngumoha sfiora a sua volta il gol sotto il diluvio, e al 62' ecco il pari siglato da Victor Munoz. I Reds si caricano e ribaltano il risultato in otto minuti, grazie al rientrante Isak: incornata sull'assist di Barcola, al 70' è 2-1. Igor Thiago accarezza il pari, ma nei minuti finali c'è solo il Liverpool: Barcola centra la traversa, Koumas spreca il possibile tris. Il match è ormai perso per il Brentford, che resta anche in nove per l'espulsione di Janelt nel recupero (91'). Due rossi per tempo, entrambi nel recupero, condannano così le Bees (10): sconfitta per 2-1 e sorpasso del Liverpool, che è quinto con 12 punti.



EVERTON-CHELSEA 0-2

L'Everton subisce la prima sconfitta stagionale, mentre il Chelsea scala la classifica: è 2-0 nel match d'apertura del sabato. Xabi Alonso e i suoi rischiano sui tentativi di Barry e Grealish, col portiere argentino che salva i Blues nella prima metà del primo tmepo. Caicedo risveglia la formazione ospite, nervoso invece Rogers che sfiora l'espulsione con un fallo rischioso. Lacroix va vicinissimo alla rete, ma è 0-0 e regna l'equilibrio al riposo. La ripresa si apre però con l'immediato vantaggio del Chelsea: assist di Hato e Pedro Neto supera alla perfezione Pickford. La formazione londinese perde Emiliano Martinez, uscito in barella dopo un tremendo scontro con Branthwaite, ma riesce a mantenere il controllo della sfida dopo il lungo stop. Penders fa le veci del titolare, i Blues riescono a difendere il risultato e la chiudono nei minuti finali: Pedro Neto raccoglie palla dopo un calcio piazzato e trova la sua prima doppietta in Premier League. Siamo al 90' e non c'è tempo per riaprirla, dunque l'Everton si rassegna al primo ko e si ferma a quota 10 punti. Secondo successo di fila per il Chelsea, ora a quota 13 punti: Xabi Alonso è quarto.



FULHAM-HULL CITY 1-0

Arriva la prima vittoria per il Fulham, che si sblocca in questa Premier League e rasserena il clima intorno ad Arbeloa: è 1-0 sull'Hull City. I Cottagers ne hanno di più sin dal via, con Iwobi e Bobb a sfiorare immediatamente il gol nei primissimi minuti. Per arrivare al gol, però, bisogna aspettare fino al 34': è proprio l'esterno nigeriano, ex Arsenal, a beffare un non perfetto Tzolakis. King sfiora il bis nei minuti finali del primo tempo, poi inizia lo show del portiere dell'Hull City: l'ex Olympiacos Tzolakis salva tre volte i suoi. Il Fulham è arrembante e non smette di attaccare neppure nei minuti conclusivi, sfiorando il bis a ripetizione e colpendo una traversa con Iwobi. L'Hull City non si rende mai pericoloso e le squadre la chiudono in dieci contro dieci nel recupero: espulso Sessegnon (94') per un brutto fallo su Vaz, che non prosegue la partita. Le Tigers non hanno più cambi e, dunque, finiscono con un uomo in meno perdendo 1-0. Fulham a quota 5 punti e fuori dalla zona-retrocessione, per la prima volta dal via della stagione. L'Hull, invece, si ferma a nove punti.