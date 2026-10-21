Juventus, a gennaio triplice affare in entrata. Ma serve una cessione illustre: Bremer il principale indiziato

Anche il classe 1995 Hojbjerg è un calciatore dalle qualità note e stimato all'interno del quartier generale bianconero. Il danese del Marsiglia, in passato, aveva ripetutamente ammiccato alla Juventus, ma senza che la trattativa andasse in porto. Che sia questa la volta buona? Domanda che si fa anche Nicolas Tagliafico, 34enne terzino che nell'ultimo periodo, Mondiale compreso, si è ripreso la titolarità dell'Argentina. I problemi muscolari stanno penalizzando lui e, indirettamente, il suo Lione in questi primi due mesi stagionali.