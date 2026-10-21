MERCATO

Juventus, a gennaio triplice affare in entrata. Ma serve una cessione illustre: Bremer il principale indiziato

Per risalire la china la Juventus prepara un triplice affare per il mercato invernale. Ma per acquistare, serve prima cedere. E si paventa un addio illustre alla Continassa

21 Ott 2026 - 13:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Salvate il soldato Spalletti. Magari, se dovesse rialzarsi in breve tempo, aggiungendo qualcosa al suo ingranaggio. Si prospettano settimane difficili per la Juventus, colpita nel segno dopo il disarmante 0-3 dello Stadium contro la Lazio. Con una squadra decimata e barcollante, l'uomo di Certaldo brancola nel buio cercando di ritrovare la via. L'Europa League (prossimo avversario il Rennes) potrebbe essere il paracadute salva-stagione. Solo se desse risultati appaganti, chiaramente. 

Ma andando avanti così, difficile venirne a capo. Ancora una volta, stanno venendo a galla i limiti di un calciomercato caotico e poco propedeutico alle richieste "spallettiane". A gennaio si può porre rimedio. Sempre che non sia troppo tardi in quanto a terreno perso dalla Signora. I pallini sul taccuino di Carnevali e Massara rispondono alle esigenze di carisma e qualità offensiva, attributi che scarseggiano in questa Juventus. Nella lista spiccano nomi già sondati in precedenza, come riferisce La Stampa. Uno per reparto. Si tratta di Alexander Sorloth, Pierre-Emile Hojbjerg e Nicolas Tagliafico

Leggi anche
Gleison Bremer

Multa in arrivo per Bremer, che chiede scusa alla Juve e spiega i motivi dello sfogo

Partiamo dal reparto più carente. La punta dell'Atletico Madrid ha disputato appena 17 minuti in stagione a causa di un infortunio. Il 30enne norvegese è reduce da un Mondiale non esaltante a livello personale. Ma è uno che di gol ne ha sempre fatti in carriera. L'asse con Madrid è tuttavia caldo e un intreccio con Jonathan David potrebbe essere la chiave per la fumata bianca.

Anche il classe 1995 Hojbjerg è un calciatore dalle qualità note e stimato all'interno del quartier generale bianconero. Il danese del Marsiglia, in passato, aveva ripetutamente ammiccato alla Juventus, ma senza che la trattativa andasse in porto. Che sia questa la volta buona? Domanda che si fa anche Nicolas Tagliafico, 34enne terzino che nell'ultimo periodo, Mondiale compreso, si è ripreso la titolarità dell'Argentina. I problemi muscolari stanno penalizzando lui e, indirettamente, il suo Lione in questi primi due mesi stagionali.

Tre obiettivi accomunati da una carta d'identità non proprio "leggera". Ma che possono iniettare quella dose di esperienza e nervi saldi che servirebbe alla Juventus. C'è un però. Ed è un però che ha la stessa stazza dell'imponenza fisica di Gleison Bremer. Non va dimenticato che il club bianconero si trova sotto il giogo del fair play finanziario. E nella spietata logica del player trading, per comprare bisogna vendere. E per la Gazzetta dello Sport il sacrificato di lusso sarebbe il brasiliano. 

Leggi anche
Raimondo

La Juve prepara il colpo in attacco per gennaio: occhi su Raimondo, bianconeri pronti a trattare con il Bologna

Domenica sera, a proposito di leadership, l'ex Torino ne ha indossato i panni. Suscitando la reazione avversa di Spalletti e dell'opinione pubblica, costringendolo a pagare la multa comminata dalla società per la sfuriata. E ci sarebbe una pretendente pronta a bussare alla porta di Bremer: il Bayer Leverkusen, pronto ad accontentare le richieste economiche del centrale, il cui ingaggio pesa eccome nelle casse della Juventus.

Il tutto accompagnato da una strana sensazione che aleggia alla Continassa. Che Madama possa fare a meno di Gleison, lontano dai fasti di un tempo.

mercato juventus
bremer

Ultimi video

01:02
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

02:17
Callegari: "L'Inter deve cambiare mentalità in Europa"

Callegari: "L'Inter deve cambiare mentalità in Europa"

01:04
Juventus, Ferrero: "La Juve deve reagire"

Juventus, Ferrero: "La Juve deve reagire"

01:04
Milan, Raimondi: "Non ci sarà Goncalo Ramos"

Milan, Raimondi: "Non ci sarà Goncalo Ramos"

01:30
La storia: Ciro Messi con la maglia del Como

La storia: Ciro Messi con la maglia del Como

01:42
Inter, Bastoni spegne le ambizioni Champions

Inter, Bastoni spegne le ambizioni Champions

01:51
Gila, il pilastro: si è preso il Milan

Gila, il pilastro: si è preso il Milan anche con i gol

02:02
Inter obbligata a vincere contro lo Shaktar

Inter obbligata a vincere contro lo Shaktar

01:13
DICH GIOVANE POST NAPOLI-BODO 21/10 DICH

Giovane: "Vittoria importante che ci dà fiducia"

00:27
MCH CR7 SBAGLIA TUTTO CON L'AL NASSR 21/10 MCH

Cristiano Ronaldo, ma che combini? Sbaglia un rigore e un gol facile

01:21
DICH GHILARDI

Ghilardi: "La mia prima in Champions è andata bene"

00:48
DICH GASPERINI POST ROMA-SLOVAN 20/10 DICH

Gasperini: "Tre gare diverse, ma l'obiettivo è crescere"

01:26
DICH ALLEGRI POST NAPOLI-BODO 20/10 DICH

Allegri: "Vittoria importante, ma siamo ancora un po' troppo fragili dietro"

01:31
DICH NICO PAZ PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Nico Paz: "Siamo orgogliosi di poter giocare partite così. Sto provando a portare cose nuove al mio gioco"

01:28
DICH FABREGAS PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Fabregas: "E' un momento speciale. Non c'è tempo per pensare se sono in crisi o no"

01:02
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

I più visti di Calcio

Matthaus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania" DICH

Matthäus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania"

DICH ALLEGRI POST NAPOLI-BODO 20/10 DICH

Allegri: "Vittoria importante, ma siamo ancora un po' troppo fragili dietro"

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parma-Torino 0-3: gli highlights

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

DICH FABREGAS PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Fabregas: "E' un momento speciale. Non c'è tempo per pensare se sono in crisi o no"

Parla Allegri: "Sappiamo di essere forti"

Parla Allegri: "Sappiamo di essere forti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:57
Juve, Davide Marchisio sulle orme del padre: l'eurogol al Sunderland diventa virale VIDEO
14:46
Young boccia Conte allo United: "Sarebbe un disastro"
14:16
Milan, si ferma anche Gonçalo Ramos: non convocato per il Bournemouth, derby a rischio
14:13
Bournemouth, Rose: "Rispettiamo la storia del Milan ma vogliamo vincere"
13:56
La disperazione di Kvara: "Pensavo di essere pronto a tutto, ma non a questo. Perché proprio a me?