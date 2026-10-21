Dramma Kvaratskhelia: rottura del legamento crociato del ginocchio destro

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Si è chiusa all'inizio del secondo tempo di Psg-Barcellona la stagione di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, ex Napoli, si è gravemente infortunato al ginocchio destro: gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Nei prossimi giorni è previsto l'intervento chirurgico, ma di fatto il suo stop sarà di circa 9 mesi e potrà tornare in campo solo in estate.
L'infortunio di Kvara è avvenuto al 59' in seguito a un contrasto con Xavi Espart. La gamba destra dell'attaccante si è piegata verso l'interno, facendo crollare a terra il giocatore. Dai gesti e dalle urla, si è capito subito che si trattava di un incidente grave e gli accertamenti del giorno dopo l'hanno confermato.
Il Psg ha inoltre fornito aggiornamenti su Ousmane Dembélé e Marquinhos, anch'essi infortunatisi nel corso della stessa partita. Il primo ha riportato "una lesione alla coscia sinistra", il secondo una "lesione alla coscia destra". Entrambi dovranno sottoporsi a cure "nelle prossime settimane".
Il prossimo 25 novembre i parigini affronteranno in casa in Champions League la Roma di Gasperini, mentre il match con il Como di Fabregas è in programma il 20 gennaio 2027.
Il messaggio del Napoli: "Ti aspettiamo presto in campo"