Dramma Kvaratskhelia: rottura del legamento crociato del ginocchio destro

Si è chiusa all'inizio del secondo tempo di Psg-Barcellona la stagione di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, ex Napoli, si è gravemente infortunato al ginocchio destro: gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato la rottura del legamento crociato. Nei prossimi giorni è previsto l'intervento chirurgico, ma di fatto il suo stop sarà di circa 9 mesi e potrà tornare in campo solo in estate.