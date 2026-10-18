Premier League: il Brighton è uno spettacolo, lo United non sa più vincere

Il Brighton è uno spettacolo, cinque gol rifilati al Crystal Palace e secondo posto momentaneo alle spalle del Manchester City. Avvio straripante dei padroni di casa, che dopo quattro minuti sono già avanti nel punteggio grazie all’autorete di Canvot. Passano meno di tre minuti e arriva anche il raddoppio, a firma di Gomez su assist di Boscagli. Al 10’ i padroni di casa sono già avanti di tre gol, con Kostoulas che apparecchia per il tris di Ayari. Gli ospiti sono di fatto al tappeto a partita appena iniziata, e non riescono minimamente a reagire nemmeno dopo il 3-0. Il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature, ma gli uomini di Hurzeler continuano a dilagare nella ripresa: al 49’ Kostoulas dopo l’assist per Ayari trova anche gloria personale con la rete del 4-0, poi nel finale Hinshelwood (84’) chiude la pratica con il gol del definitivo 5-0. Con cinque vittorie e un pareggio il Brighton sale a 16 punti in classifica, quarto ko per il Crystal Palace, fermo a quota 7.