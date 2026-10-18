Premier League: il Brighton è uno spettacolo, lo United non sa più vincere

Nel settimo turno di Premier League arriva la quinta vittoria del Brighton, che sale momentaneamente al secondo posto grazie al 5-0 ai danni del Crystal Palace. Per i Seagulls dopo l’autorete di Canvot vanno a segno Gomez, Ayari, Kostoulas e Hinshelwood. Ennesimo pareggio per il Manchester United, che viene fermato sull’1-1 dal Leeds. Prima vittoria del Bournemouth, i prossimi avversari del Milan in Europa League piegano il Sunderland 2-0.
BRIGHTON-CRYSTAL PALACE 5-0
Il Brighton è uno spettacolo, cinque gol rifilati al Crystal Palace e secondo posto momentaneo alle spalle del Manchester City. Avvio straripante dei padroni di casa, che dopo quattro minuti sono già avanti nel punteggio grazie all’autorete di Canvot. Passano meno di tre minuti e arriva anche il raddoppio, a firma di Gomez su assist di Boscagli. Al 10’ i padroni di casa sono già avanti di tre gol, con Kostoulas che apparecchia per il tris di Ayari. Gli ospiti sono di fatto al tappeto a partita appena iniziata, e non riescono minimamente a reagire nemmeno dopo il 3-0. Il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature, ma gli uomini di Hurzeler continuano a dilagare nella ripresa: al 49’ Kostoulas dopo l’assist per Ayari trova anche gloria personale con la rete del 4-0, poi nel finale Hinshelwood (84’) chiude la pratica con il gol del definitivo 5-0. Con cinque vittorie e un pareggio il Brighton sale a 16 punti in classifica, quarto ko per il Crystal Palace, fermo a quota 7.
LEEDS-MANCHESTER UNITED 1-1
Non riesce a rialzarsi il Manchester United, ripreso sull’1-1 in trasferta sul campo del Leeds. I ritmi a inizio partita sono piuttosto bassi, ma con il passare dei minuti i Red Devils prendono sempre più fiducia. Poco dopo la mezzora ecco che arriva il vantaggio ospite: al 35’ Tielemans crossa in mezzo dalla destra e trova la zampata di sinistro di Mbeumo, che vale l’1-0. I padroni di casa provano subito a reagire, ma la prima frazione di gioco si chiude con gli uomini di Carrick avanti. Per il pareggio la formazione allenata da Farke deve aspettare il 51’, quando su corner Calvert-Lewin sfrutta la torre dell’ex Sassuolo Muharemovic e insacca l’1-1. Nella mezzora finale lo United prova timidamente a spostare l’inerzia dalla sua parte, ma non riesce a strappare i tre punti. Leeds e Manchester United salgono rispettivamente a 10 e 7 punti in classifica, con i Red Devils che non escono dalla crisi.
BOURNEMOUTH-SUNDERLAND 2-0
Arriva dopo sette partite la prima vittoria in questa Premier League del Bournemouth, i prossimi avversari del Milan in Europa League piegano il Sunderland 2-0. Pronti via e le cose si mettono subito piuttosto bene per i rossoneri, che al 6’ stappano la partita grazie alla rete di Tavernier su assist di Evanilson. Poco dopo il quarto d’ora piove sul bagnato per i Black Cats: al 17’ Danso commette fallo da ultimo uomo, lasciando in inferiorità numerica gli ospiti. I padroni di casa non ne approfittano subito, e al duplice fischio il risultato è ancora in bilico. Le Cherries chiudono la pratica a inizio secondo tempo, quando Evanilson di sinistro da buona posizione dentro l’area buca per la seconda volta Roefs e sigla il 2-0 definitivo. Prima vittoria del Bournemouth, che sale a 6 punti in classifica, scavalcando tra le altre proprio il Sunderland, bloccato a 4 punti.