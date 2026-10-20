Manchester United, sfogo ten Hag: "Hanno venduto McTominay contro la mia volontà, Cristiano Ronaldo ci ha traditi"

Ten Hag ripercorre i momenti del summit estivo 2024 a Ibiza con la dirigenza, svelando un retroscena del tutto inedito: "Mi avevano promesso lealtà, mi avevano promesso sostegno e comunicazione. Non hanno mantenuto le promesse". "Avevo detto chiaramente: 'Non si vende Scott McTominay'. Gli avevo spiegato le mie ragioni: non avevamo abbastanza capacità realizzativa e Scott porta gol oltre a una mentalità pazzesca. Ha il sangue del Manchester United in tutte le vene. Quindi, quando hanno sollevato l'argomento, ho risposto 'No'. E alla fine lo hanno venduto lo stesso. Mi sono sentito profondamente imbarazzato e deluso".