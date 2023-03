La famiglia di Maradona onora Minà: "Tu non hai mai tradito Diego"

IL RICORDO

Il giornalista e l'argentino erano grandi amici e sui social ufficiali del Pibe de Oro è comparso un messaggio di ricordo: "Grazie di tutto, giornalista senza tempo"

"Se ne va un altro gigante": il web piange Gianni Minà















© twitter 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il mondo dello sport, ma non solo, ha voluto lasciare un pensiero per la scomparsa di Gianni Minà e tra coloro che si sono stretti attorno ai cari del giornalista scomparso all'età di 84 anni c'è anche la famiglia di Diego Maradona. Tra l'argentino e Minà era nata una grande amicizia, che andava oltre il rapporto tra intervistatore e intervistato in un tempo in cui non c'erano uffici stampa ed "entourage" a fare da filtro. "Tu non lo hai mai tradito. Grazie di tutto, Gianni Minà, un giornalista senza tempo, emblema di un mestiere quasi scomparso. Una perdita immensa. Le nostre condoglianze a tutta la sua famiglia", il messaggio social comparso sulla pagina ufficiale dedicata al Pibe de Oro.

La Figc ricorda Gianni Mina', scomparso ieri sera a Roma all'eta' di 84 anni. "Un altro grave lutto colpisce il mondo del giornalismo italiano", si legge nella nota. Mina' e' stato "giornalista, scrittore e conduttore televisivo che nel corso di una lunga e prestigiosa carriera ha seguito molti dei piu' importanti eventi sportivi internazionali, comprese sette edizioni dei Giochi Olimpici e otto edizioni della Coppa del Mondo di calcio". "Giornalista intellettuale, profondo conoscitore delle dinamiche sociali e grande appassionato di sport - il ricordo del presidente della Figc Gabriele Gravina - ha dedicato tutta la sua vita a conoscere e a raccontare i tratti profondi dell'umanità e le sue diverse sfaccettature, quindi anche del calcio, con cura e attenzione particolari. Perdiamo un fuoriclasse assoluto".

"Gianni è stato per me un punto di riferimento nei miei primi anni alla Rai, oltre che un grande amico". Così Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ricorda Gianni Mina'. "Insieme a Lui e alla moglie Loredana abbiamo lavorato per restituire al grande pubblico gran parte dei programmi innovativi e unici che Gianni era stato capace di realizzare", ha proseguito. "Stiamo parlando probabilmente di uno dei più grandi giornalisti televisivi di sempre, non si è mai limitato allo sport avendo inventato un nuovo modo di scrivere e condurre programmi di intrattenimento capaci di parlare a tutti", aggiunge.