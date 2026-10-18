Liga: il Real Madrid stende 4-1 il Siviglia e torna a -6 dal Barcellona

REAL MADRID-SIVIGLIA 4-1

Tutto facile per il Real Madrid, 4-1 al Siviglia al Bernabeu e settima vittoria in nove partite. Senza Vinicius Jr., assente per la maxi squalifica, a risolvere i guai a Mourinho è Arda Guler: è infatti proprio il turco, al 30’, ad aprire le marcature su assist di Diomande. Passano altri sette minuti e i Blancos arrivano anche al raddoppio, con Bellingham che apparecchia per il solito Mbappé. Gli ospiti a fine primo tempo accennano una micro-reazione, ma al duplice fischio il risultato è sul 2-0. Luis Garcia prova a fare tre cambi all’intervallo, ma all’ora di gioco arriva il colpo del ko: al 63’ su rigore Mbappé firma la sua personale doppietta, chiudendo i conti dagli undici metri. All’80’ gli ospiti segnano il gol della bandiera con Bueno, ma due minuti più tardi trova gloria anche Diomande, per il definitivo 4-1. Il Real Madrid sale a 21 punti, con 7 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 9 partite. Le Merengues arrivano al Clasico a -6 dal Barcellona.