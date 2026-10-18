SPAGNA

Liga: il Real Madrid stende 4-1 il Siviglia e torna a -6 dal Barcellona

Doppietta di Mbappé, a segno anche Guler e Diomande: i Blancos arrivano al Clasico da terzi in classifica

18 Ott 2026 - 23:12
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Nel nono turno de LaLiga spagnola il Real Madrid travolge 3-1 il Siviglia al Bernabeu. Arda Guler apre le marcature al 30’, poi si scatena il solito Mbappé: doppietta al 37’ e su rigore al 63’, prima del gol della bandiera andaluso con Bueno all’80’. A chiudere i conti è Diomande, due minuti più tardi. I Blancos tornano a -1 dall’Atletico Madrid (secondo) e a -6 dal Barcellona primo e a punteggio pieno (proprio prima del Clasico). 

REAL MADRID-SIVIGLIA 4-1
Tutto facile per il Real Madrid, 4-1 al Siviglia al Bernabeu e settima vittoria in nove partite. Senza Vinicius Jr., assente per la maxi squalifica, a risolvere i guai a Mourinho è Arda Guler: è infatti proprio il turco, al 30’, ad aprire le marcature su assist di Diomande. Passano altri sette minuti e i Blancos arrivano anche al raddoppio, con Bellingham che apparecchia per il solito Mbappé. Gli ospiti a fine primo tempo accennano una micro-reazione, ma al duplice fischio il risultato è sul 2-0. Luis Garcia prova a fare tre cambi all’intervallo, ma all’ora di gioco arriva il colpo del ko: al 63’ su rigore Mbappé firma la sua personale doppietta, chiudendo i conti dagli undici metri. All’80’ gli ospiti segnano il gol della bandiera con Bueno, ma due minuti più tardi trova gloria anche Diomande, per il definitivo 4-1. Il Real Madrid sale a 21 punti, con 7 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 9 partite. Le Merengues arrivano al Clasico a -6 dal Barcellona. 

LE ALTRE PARTITE
Pazzo 5-2 esterno per la Real Sociedad sul campo del Malaga: i baschi vanno in vantaggio di due reti con Kubo (3’) Oskarsson (26’), i padroni di casa accorciano con Nino (54’) ma gli ospiti allungano ancora con la doppietta di Oyarzabal (59’ e 67’), intervallata dal gol casalingo di Martinez (66’). Al 73’ Guedes chiude i conti. Sociedad al quinto posto, a 16 e a -3 dal Betis quarto. Il Celta Vigo piega 2-1 l’Alaves e lo aggancia a 11 punti: padroni di casa avanti due volte con Jutgla (53’) e Rodriguez (71’), inutile la rete ospite di Ramos all’87’. A quota 11 si aggancia anche l’Osasuna, che supera 2-0 il Racing Club grazie al rigore di Budimir (9’) e al gol di Osambela (88’).

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