Federazione Giappone: Premier League luogo ideale per crescita nostri talenti

Il luogo ideale per far crescere i talenti giapponesi è la Premier League inglese. E'quanto ha dichiarato il presidente della Federcalcio giapponese Tsuneyasu Miyamoto ai delegati del calcio continentale intervenendo ad un incontro della Confederazione calcistica asiatica. Il numero uno del calcio nipponico ha sottolineato l'obiettivo di favorire il trasferimento di un maggior numero di calciatori giapponesi in Europa, con particolare attenzione all'Inghilterra. "Attualmente abbiamo nove giocatori che militano in club di Premier League e altri otto che giocano in seconda divisione", ha spiegato durante il seminario. "Tuttavia, il nostro auspicio è quello di portare più giocatori nella Premier League inglese, poiché offre l'ambiente migliore affinché possano affermarsi come calciatori di alto livello. Questo è il nostro obiettivo". Miyamoto, ex difensore, è stato capitano della nazionale giapponese nelle edizioni della Coppa del Mondo del 2002 e del 2006.