la decisione

Cristiano Ronaldo, ecco la sanzione per aver lasciato il ritiro del Portogallo

Il Consiglio di Disciplina della Federazione portoghese di calcio ha reso noto il provvedimento ai danni di CR7: 30 giorni di sospensione e 255 euro di multa

19 Ott 2026 - 19:46
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Il caso Cristiano Ronaldo-Portogallo esploso dopo che il cinque volte Pallone d'Oro aveva lasciato il ritiro della sua nazionale in polemica con il ct Jorge Jesus si è chiuso ufficialmente oggi e si è chiuso di fatto con un buffetto sulla guancia per CR7, che è stato sanzionato con 30 giorni di sospensione (che gli permetteranno di essere in campo il 14 novembre contro la Danimarca) e una multa di... 255 euro.

Il provvedimento

"In questi termini e sulla base delle motivazioni esposte, il Consiglio di Disciplina – Sezione non professionistica – della Federazione portoghese di calcio decide, nel presente procedimento, di accogliere integralmente l'accusa e, di conseguenza, di condannare l'incolpato Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro per aver commesso, una volta e a titolo doloso, l'infrazione disciplinare prevista e sanzionata dal comma 1 dell'articolo 160 del RDFPF, applicandogli, di conseguenza, la sanzione della sospensione per 30 (trenta) giorni e, in via accessoria, la sanzione pecuniaria fissata in 2,5 UC, vale a dire 255,00 € (duecentocinquantacinque euro)", si legge nella sentenza.

Il Consiglio di Disciplina riferisce anche che "l'incolpato (Cristiano Ronaldo) ha inoltre chiesto che fossero considerate le circostanze attenuanti previste dalle lettere c) («prestazione di servizi rilevanti per il calcio»), d) («encomio per meriti sportivi») ed e) («contributo decisivo all'accertamento della verità materiale») del comma 1 dell'articolo 44 del RDFPF. A tal fine, il calciatore invoca, da un lato, la propria carriera sportiva, il proprio palmarès e i riconoscimenti ottenuti e, dall'altro, il comunicato pubblico diffuso il 06.10.2026".

Cosa richiava CR7, la norma

 "Il calciatore regolarmente convocato che abbandoni o non si presenti ingiustificatamente a un allenamento, a una partita o a un'attività delle selezioni nazionali oppure legata alla rappresentanza sportiva della FPF o del Portogallo è sanzionato con una sospensione da uno a sei mesi e, in via accessoria, se si tratta di un calciatore professionista, con una multa compresa tra 5 e 10 UC".

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