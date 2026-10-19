Cristiano Ronaldo, ecco la sanzione per aver lasciato il ritiro del Portogallo

Il caso Cristiano Ronaldo-Portogallo esploso dopo che il cinque volte Pallone d'Oro aveva lasciato il ritiro della sua nazionale in polemica con il ct Jorge Jesus si è chiuso ufficialmente oggi e si è chiuso di fatto con un buffetto sulla guancia per CR7, che è stato sanzionato con 30 giorni di sospensione (che gli permetteranno di essere in campo il 14 novembre contro la Danimarca) e una multa di... 255 euro.