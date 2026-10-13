Carroll e la denuncia degli abusi: "Altri calciatori hanno vissuto esperienze simili"

Andy Carroll © instagram
Rompere il silenzio per liberarsi dal senso di colpa e aiutare altre vittime a trovare il coraggio di parlare: Andy Carroll, ex attaccante della nazionale inglese, ha raccontato di aver subito un'aggressione sessuale nel 2021, rivelando che anche altri calciatori, alcuni dei quali molto conosciuti, gli hanno confidato di aver vissuto esperienze analoghe. La vicenda è raccontata nella sua autobiografia Owning It, pubblicata il mese scorso.
Carroll ha spiegato che l'aggressione avvenne nella sua abitazione, mentre dormiva nudo, durante il suo secondo periodo al Newcastle. L'autore, identificato successivamente come Kevin Adams, 59 anni, era un insegnante di danza conosciuto nel mondo dello spettacolo britannico.
Persone che conosco molto bene sono venute da me dicendo: "Mi è successa una cosa simile. Anche persone nel calcio", ha raccontato Carroll in un'intervista promozionale del suo libro. Alla domanda se si trattasse di episodi con un altro uomo, l'ex nazionale ha risposto affermativamente, spiegando di aver ricevuto telefonate di ringraziamento dopo la pubblicazione del libro e centinaia di messaggi di sostegno.
Adams è stato condannato nel novembre 2023 a 20 mesi di carcere per l'aggressione. Iscritto nel registro degli autori di reati sessuali per dieci anni, era già noto al pubblico per le apparizioni televisive, tra cui Fame Academy della Bbc. Carroll ha descritto il processo contro Adams come un'esperienza "umiliante e orribile", ammettendo di essersi a lungo rimproverato per quanto accaduto.
"Fa paura parlarne, ma se aiuta anche una sola persona, ne sarà valsa la pena", ha spiegato. Il calciatore, oggi al Dagenham & Redbridge (iscritto al campionato dilettanti), ha ringraziato compagni e staff per il sostegno ricevuto.