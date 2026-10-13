Carroll e la denuncia degli abusi: "Altri calciatori hanno vissuto esperienze simili"

Persone che conosco molto bene sono venute da me dicendo: "Mi è successa una cosa simile. Anche persone nel calcio", ha raccontato Carroll in un'intervista promozionale del suo libro. Alla domanda se si trattasse di episodi con un altro uomo, l'ex nazionale ha risposto affermativamente, spiegando di aver ricevuto telefonate di ringraziamento dopo la pubblicazione del libro e centinaia di messaggi di sostegno.