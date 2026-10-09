Il tg di Sportmediaset raddoppia con una nuova edizione in onda alle 17.55

Da lunedì 12 ottobre, SportMediaset raddoppia con una nuova edizione del telegiornale, in onda dal lunedì al venerdì, alle 17.55 su Italia 1.
Il nuovo appuntamento arricchisce l’offerta della redazione sportiva di Mediaset e affianca la storica versione delle 13.00, offrendo una panoramica ancora più completa e aggiornata sul mondo del calcio e dello sport. Entrambi gli appuntamenti saranno rinnovati con una nuova veste grafica.
Le due edizioni del tg si aggiungono al palinsesto sportivo delle reti Mediaset:
‘SportMediaset XXL’, condotto da Benedetta Radaelli, in onda su Italia 1, ogni domenica di campionato alle ore 13.00
‘Pressing – Nel cuore dello sport’, condotto da Alberto Brandi e Monica Bertini, in onda su Canale 5, ogni domenica di Serie A, in seconda serata
‘Monday Night’, condotto da Benedetta Radaelli, in onda ogni lunedì, in seconda serata su Italia 1
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