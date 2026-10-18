Dibu Martinez, dopo lo spavento la foto dall'ospedale: "L'operazione è andata bene"

Che spavento per il Dibu Martinez: il portiere del Chelsea - nel corso del match di sabato contro l'Everton - si è scontrato violentemente testa contro testa con Branthwaite, rimanendo a terra per circa 7 minuti prima di venire caricato in barella. L'argentino ha riportato una lesione ossea alla mandibola e dall'ospedale in cui è ricoverato ha postato una foto con un messaggio: "Grazie a tutti, l'operazione è andata bene. La cosa più importante è che abbiamo vinto. Tra qualche settimana tornerò".