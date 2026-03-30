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Tottenham nel caos, arriva De Zerbi: sarà il secondo tecnico più pagato in Premier

Finita la breve parentesi Tudor, gli Spurs puntano sull'italiano, che in settimana è atteso a Londra per fimare

30 Mar 2026 - 22:45
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Ufficializzato l'addio a Igor Tudor dopo sole sette partite, il Tottenham è alla disperata ricerca del terzo allenatore stagionale, quello che dovrà definitivamente evitare lo spettro della retrocessione in Championship: gli Spurs, un solo punto nelle ultime cinque partite, sono quartultimi con una sola lunghezza di distanza dalla zona retrocessione e hanno individuato in Roberto De Zerbi il profilo del possibile salvatore.

Quasi fatta - I
media inglesi ne sono certi: l'ex Marsiglia sarà il nuovo allenatore del Tottenham, la chiusura è molto vicina tanto che l'italiano è attesa a Londra in settimana per mettere tutto nero su bianco. Secondo il Daily Mail, sarebbe stata raggiunta un'intesa su base quinquennale con un ingaggio monstre da
12 milioni di sterline a stagione 
(quasi 14 milioni di euro). In particolare, nel contratto sarebbe stata anche inserita una clausola che consentirebbe a De Zerbi di andar via senza pagare penali in caso di retrocessione. L'allenatore italiano è particolarmente apprezzato in Premier, dove si è messo in mostra alla guida del Brighton, squadra rivelazione della stagione 2022-23 per la qualità del gioco e per la sorprendente qualificazione in Europa League, la prima nella storia del club. De Zerbi, reduce dalla non brillante esperienza in Francia terminata lo scorso febbraio, prenderebbe così il posto di Igor Tudor esonerato dopo appena sei settimane.

Perché il Tottenham vuole subito De Zerbi?

 Il primo nome per la prossima stagione è sempre stato quello di Roberto De Zerbi che, dopo la fine dell'avventura col Marsiglia a febbraio, avrebbe voluto tornare in pista a partire dall'estate per lavorare meglio a livello atletico e tattico. Ma il Tottenham ha fretta e sembrerebbe averlo convinto ad accettare subito l'incarico: la dirigenza del club inglese vede in lui la persona perfetta per un progetto tecnico a lungo raggio e ha messo sul piatto un contratto ricchissimo che farebbe dell'italiano il secondo tecnico più pagato in Inghilterra dopo Guardiola.

Quali sono le alternative a De Zerbi?

 Mentre De Zerbi riflette e lancia segnali di apertura, ovviamente gli Spurs stanno valutando anche le alternative in caso di no dell'ex Sassuolo. Adi Hutter, Sean Dyche e Ryan Mason sono tra i profili segnalati dalla stampa inglese.

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