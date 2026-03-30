Tottenham nel caos, arriva De Zerbi: sarà il secondo tecnico più pagato in Premier

Il primo nome per la prossima stagione è sempre stato quello di Roberto De Zerbi che, dopo la fine dell'avventura col Marsiglia a febbraio, avrebbe voluto tornare in pista a partire dall'estate per lavorare meglio a livello atletico e tattico. Ma il Tottenham ha fretta e sembrerebbe averlo convinto ad accettare subito l'incarico: la dirigenza del club inglese vede in lui la persona perfetta per un progetto tecnico a lungo raggio e ha messo sul piatto un contratto ricchissimo che farebbe dell'italiano il secondo tecnico più pagato in Inghilterra dopo Guardiola.