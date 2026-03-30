Tottenham nel caos, arriva De Zerbi: sarà il secondo tecnico più pagato in Premier

Tottenham retrocesso? Da Vicario a Kolo Muani, quante occasioni sul mercato!
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Finita la breve parentesi Tudor, gli Spurs puntano sull'italiano, che in settimana è atteso a Londra per fimare
Ufficializzato l'addio a Igor Tudor dopo sole sette partite, il Tottenham è alla disperata ricerca del terzo allenatore stagionale, quello che dovrà definitivamente evitare lo spettro della retrocessione in Championship: gli Spurs, un solo punto nelle ultime cinque partite, sono quartultimi con una sola lunghezza di distanza dalla zona retrocessione e hanno individuato in Roberto De Zerbi il profilo del possibile salvatore.
Il primo nome per la prossima stagione è sempre stato quello di Roberto De Zerbi che, dopo la fine dell'avventura col Marsiglia a febbraio, avrebbe voluto tornare in pista a partire dall'estate per lavorare meglio a livello atletico e tattico. Ma il Tottenham ha fretta e sembrerebbe averlo convinto ad accettare subito l'incarico: la dirigenza del club inglese vede in lui la persona perfetta per un progetto tecnico a lungo raggio e ha messo sul piatto un contratto ricchissimo che farebbe dell'italiano il secondo tecnico più pagato in Inghilterra dopo Guardiola.
Mentre De Zerbi riflette e lancia segnali di apertura, ovviamente gli Spurs stanno valutando anche le alternative in caso di no dell'ex Sassuolo. Adi Hutter, Sean Dyche e Ryan Mason sono tra i profili segnalati dalla stampa inglese.
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