Napoli, Conte ha deciso: a fine stagione sarà addio. L’annuncio dopo la partita contro l'Udinese

La decisione è presa e non ci saranno ripensamenti dettati dal cuore. Antonio Conte lascia Napoli e il Napoli. Se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa Italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024. E se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il Presidente De Laurentiis per una separazione consensuale e amichevole. Lo stesso numero uno del club non si opporrà alla scelta del suo allenatore, accontentandolo.