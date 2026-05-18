L'ADDIO

Napoli, Conte ha deciso: a fine stagione sarà addio. L’annuncio dopo la partita contro l'Udinese

Il tecnico salentino ritiene concluso il suo ciclo a Napoli, tanto da rinunciare agli 8 milioni garantiti dal contratto fino a giugno 2027. Dietro la sua decisione non dovrebbero esserci altre offerte

di Carlo Landoni
18 Mag 2026 - 23:55
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La decisione è presa e non ci saranno ripensamenti dettati dal cuore. Antonio Conte lascia Napoli e il Napoli. Se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile e una Supercoppa Italiana. Se ne va dopo un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024. E se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina del Napoli sino a giugno 2027. A conferma del rapporto speciale con il Presidente De Laurentiis per una separazione consensuale e amichevole. Lo stesso numero uno del club non si opporrà alla scelta del suo allenatore, accontentandolo.

L’annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l’Udinese e verrà dato dallo stesso Presidente De Laurentiis prima della partenza per gli Stati Uniti. Dunque quella di Udine sarà l’ultima di Conte sulla panchina del Napoli: bilancio di 53 vittorie, 19 pareggi, 18 sconfitte in attesa della partita con i friulani.  

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Certo quello della prossima stagione sarà il Napoli del dimensionamento, cioè un club che non avendo alle spalle fondi di investimento o sceicchi, dovrà necessariamente rientrare in definiti parametri finanziari, riducendo il monte ingaggi, attualmente di 110 milioni, il terzo più alto della Serie A dopo quelli di Inter e Juventus. Sarà anche il Napoli del ringiovanimento della rosa, con 28 anni di media la più vecchia del campionato.

Al di là di queste riflessioni Conte ritiene chiuso il suo ciclo a Napoli, ritiene di aver dato tutto sé stesso e di non poter dare di più ad una piazza che nutre una passione unica per la sua squadra. Pensa che sia difficile e complicato fare meglio di quanto fatto in questi due annii.

Conte lascia perché ha già un’altra panchina? A quanto ci risulta Conte non ha un club che lo abbia contattato: al momento non ha una panchina all'orizzonte, neanche quella della Nazionale. E non è da escludere che possa andare incontro ad un anno sabbatico. Certo la prossima stagione sarà quella del centenario per il Napoli che comincerà senza il condottiero del quarto scudetto.

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