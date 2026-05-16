Pep smentisce le voci sull'addio al City a fine stagione: "Ho ancora un anno di contratto"

Poi bisogna capire se sia davvero così o se sia solo un depistaggio. Chi lo conosce bene non dà nessun tipo di indizio sul suo futuro. Quello che è certo è che, alla fine di questa stagione o della prossima, Guardiola si prenderà un anno sabbatico, un po' come successo dopo il quadriennio d'oro al Barcellona. Prese la famiglia e se ne andò a New York prima di accettare la corte del Bayern Monaco. Adesso è complicato immaginarlo in un club. E' probabile che voglia provare l'esperienza in una Nazionale. Escludendo la Spagna, per ovvi motivi, resta da capire chi uscirà con le ossa rotte, tra le grandi, dal prossimo mondiale.