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Pep smentisce le voci sull'addio al City a fine stagione: "Ho ancora un anno di contratto"

Un video social aveva fatto supporre che Pep andasse verso la fine anticipata dell'esperienza a Manchester

16 Mag 2026 - 12:21
videovideo

Un video sui social di Guardiola sul prato dell'Etihad Stadium, con tutti i trofei vinti da allenatore del City, sembrava un modo particolare per dire addio a Manchester dopo 10 anni. C'è stato anche il malinteso della festa che la società sta preparando per la fine del rapporto con Bernardo Silva dopo una vita da "cityzen", che qualcuno ha interpretato come prova generale per salutare l'allenatore. Ci ha pensato lo stesso Pep a chiarire le cose: "Ho ancora un anno di contratto". La risposta a chi continua a chiedergli se questa sia la sua ultima stagione a Manchester è sempre quella.

Poi bisogna capire se sia davvero così o se sia solo un depistaggio. Chi lo conosce bene non dà nessun tipo di indizio sul suo futuro. Quello che è certo è che, alla fine di questa stagione o della prossima, Guardiola si prenderà un anno sabbatico, un po' come successo dopo il quadriennio d'oro al Barcellona. Prese la famiglia e se ne andò a New York prima di accettare la corte del Bayern Monaco. Adesso è complicato immaginarlo in un club. E' probabile che voglia provare l'esperienza in una Nazionale. Escludendo la Spagna, per ovvi motivi, resta da capire chi uscirà con le ossa rotte, tra le grandi, dal prossimo mondiale. 

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