INGHILTERRA

Premier League: il City ritrova la vittoria e torna a -2 dall’Arsenal

Il 3-0 sul Brentford permette a Guardiola di mettere pressione ad Arteta. Pareggia lo United, Liverpool-Chelsea è 1-1

09 Mag 2026 - 20:30
© Getty Images

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Il Manchester City batte 3-0 il Brentford nella 36ª giornata di Premier League e prova così a tener viva la corsa al titolo. Gli Sky Blues si portano infatti a -2 dall’Arsenal (a parità di partite), con i Gunners che domani dovranno quindi rispondere contro il West Ham: toccherà poi di nuovo a Guardiola recuperare il match contro il Crystal Palace, così da riallineare definitivamente i calendari. A pareggiare 0-0 è invece il Manchester United a Sunderland, mentre è 1-1 in Liverpool-Chelsea.

MANCHESTER CITY-BRENTFORD 3-0
Il Manchester City accoglie il Brentford all’Etihad, dove le Bees giocano un primo tempo di grande sostanza, mettendo in difficoltà gli Sky Blues. La squadra di Guardiola non riesce infatti a trovare la chiave per aprire la difesa londinese e la frazione va in archivio sullo 0-0, risultato che si sblocca però al 60’: Doku duetta involontariamente con un avversario e poi spedisce il pallone all’incrocio dei pali. I padroni di casa salgono così sull’1-0, raddoppiando poi al 75’: a timbrare il suo ventiseiesimo gol in campionato è l’immancabile Haaland, con un colpo di tacco. Kelleher nega poi il tris a Foden con una parata di puro istinto, ma si deve arrendere al 3-0 di Marmoush in pieno recupero. Donnarumma è invece protagonista di un super intervento su Igor Thiago a tempo quasi scaduto. Pep si porta dunque a 74 punti, a -2 dall’Arsenal.

LE ALTRE PARTITE
Si arresta il crollo verticale del Chelsea in campionato. I Blues pareggiano 1-1 ad Anfield contro il Liverpool, tornando a muovere la propria classifica dopo sei sconfitte consecutive: Enzo Fernandez (35’) risponde a Gravenberch (6’). A fermare sullo 0-0 il Manchester United di Carrick è invece il Sunderland allo Stadium of Light, mentre il Bournemouth piega 1-0 il Fulham: decide Rayan (53’). Netta vittoria del Brighton sul Wolverhampton: 3-0 nel segno di Hinshelwood (1'), Dunk (5') e Minteh (86').

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