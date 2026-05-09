Premier League: il City ritrova la vittoria e torna a -2 dall’Arsenal

MANCHESTER CITY-BRENTFORD 3-0

Il Manchester City accoglie il Brentford all’Etihad, dove le Bees giocano un primo tempo di grande sostanza, mettendo in difficoltà gli Sky Blues. La squadra di Guardiola non riesce infatti a trovare la chiave per aprire la difesa londinese e la frazione va in archivio sullo 0-0, risultato che si sblocca però al 60’: Doku duetta involontariamente con un avversario e poi spedisce il pallone all’incrocio dei pali. I padroni di casa salgono così sull’1-0, raddoppiando poi al 75’: a timbrare il suo ventiseiesimo gol in campionato è l’immancabile Haaland, con un colpo di tacco. Kelleher nega poi il tris a Foden con una parata di puro istinto, ma si deve arrendere al 3-0 di Marmoush in pieno recupero. Donnarumma è invece protagonista di un super intervento su Igor Thiago a tempo quasi scaduto. Pep si porta dunque a 74 punti, a -2 dall’Arsenal.