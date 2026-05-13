Saudi League

Al Nassr-Al Hilal ad alta tensione: scoppia la rissa tra sceicchi e tifosi a fine match

Beffa al 99' per l'Al Nassr: l'errore di Bento gela la squadra di Ronaldo e rimanda la festa scudetto. Poi la follia sugli spalti con la rissa a colpi di bastone nel settore VIP

13 Mag 2026 - 11:13
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L'epilogo rocambolesco di Al Nassr-Al Hilal, con il pareggio al minuto 99' degli ospiti, che ha quantomeno rimandato proprio all'ultimo secondo la festa per la vittoria del campionato arabo da parte della squadra di Cristiano Ronaldo, che in panchina si è disperato per la "papera" del proprio portiere Bento, che ha permesso alla squadra di Inzaghi di pareggiare. Un finale che ha avuto conseguenze anche sugli spalti, con i tifosi dell'Al Hilal che hanno preso d'assalto il settore vip dello stadio, dove erano presenti alcuni tifosi dell' Al Nassr: ecco la rissa tra le due fazioni, a colpi di bastone.

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