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FA CUP

Pep saluta Bernardo, gli Oasis e la festa con le Women: le FOTO del tripudio City a Wembley

Ad alzare il trofeo sono il portoghese e Stones, destinati all'addio in estate. In contemporanea il 2° successo della squadra femminile in Super League

16 Mag 2026 - 19:17
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Giornata perfetta per il Manchester City. Non solo per gli uomini di Pep Guardiola che hanno conquistato la Fa Cup a Wembley col successo di misura sul Chelsea, ma anche per la squadra femminile che ha alzato al cielo la seconda coppa della Women's Super Cup (WSL) nella propria storia dopo la vittoria contro il West Ham. La certezza matematica del titolo era arrivata dieci giorni fa, ma il trofeo è stato alzato praticamente in contemporanea con quello della squadra maschile. 

Momento emozionante tra Bernardo Silva e Pep Guardiola, che con un lungo abbraccio ha di fatto salutato il suo trequartista, insieme al quale ha conquistato decine di trofei. Proprio Bernardo ha alzato la Fa Cup, ricevuta dal principe William in persona, insieme a John Stones, altro giocatore destinato all'addio in estate. Tra i tifosi, ovviamente presenti gli Oasis, da sempre grandi sostenitori del City. 

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