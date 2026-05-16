Pep saluta Bernardo, gli Oasis e la festa con le Women: le FOTO del tripudio City a Wembley

Giornata perfetta per il Manchester City. Non solo per gli uomini di Pep Guardiola che hanno conquistato la Fa Cup a Wembley col successo di misura sul Chelsea, ma anche per la squadra femminile che ha alzato al cielo la seconda coppa della Women's Super Cup (WSL) nella propria storia dopo la vittoria contro il West Ham. La certezza matematica del titolo era arrivata dieci giorni fa, ma il trofeo è stato alzato praticamente in contemporanea con quello della squadra maschile.