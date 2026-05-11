Premier League: De Zerbi non scatta verso la salvezza, è pari col Leeds

Il Tottenham si ferma ancora e, soprattutto, non effettua lo scatto decisivo verso la salvezza. Solo un pari per De Zerbi e i suoi, fermati sull'1-1 dal Leeds nella 36a giornata della Premier League. Match subito vibrante per gli Spurs, che si spingono in avanti con Richarlison e rischiano qualcosa su un pallone perso da Tel. Kinsky salva i suoi con una gran parata su Rodon e De Zerbi rilancia l'offensiva, sfiorando il vantaggio: vicini al gol Richarlison, Porro e Palhinha, ma è 0-0 al riposo. La meritata rete degli Spurs arriva nella ripresa, con la magia dall'angolino di Mathys Tel: gran tiro ed è 1-0 Tottenham. Richarlison sfiora subito il bis e il Tottenham continua ad attaccare, ma si fa del male da solo: Tel commette fallo su Ampadu e causa un rigore, Calvert-Lewin trasforma dopo un lunghissimo check al Var (74'). La rete dà la svolta al match, col Leeds che spinge a caccia della vittoria in un finale dal maxi-recupero. Si arriva infatti fino al 105' per le tante interruzioni e la grande occasione è proprio dei Whites, vicinissimi al gol con Longstaff (due volte): Kinsky evita il ko con una grande parata. Nel finale il Tottenham prova l'assalto, ma deve arrendersi a un pari poco utile nella sua rincorsa-salvezza: Spurs a quota 38 punti, +2 sul West Ham con una grande occasione sprecata. Il Leeds, invece, sale a quota 44 punti ed è aritmeticamente salvo.