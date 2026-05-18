Premier League: l'Arsenal batte 1-0 il Burnley, il titolo si avvicina

L'Arsenal è a 90 minuti da un titolo che, in Premier League, manca da 22 anni. La formazione di Arteta fa un altro passo verso la gloria grazie all'1-0 sul Burnley, da tempo retrocesso in Championship. Eppure, la partita è difficile e la porta inizia a sembrare quasi stregata quando, a metà primo tempo, Trossard centra il palo. A scacciare via i fantasmi è però Havertz: il tedesco svetta di testa sul crosso di Saka e al 37' segna il gol che decide la gara. A inizio secondo tempo, ecco un altro legno: lo centra al 53' Eze, che prende la traversa e due minuti dopo va vicino al raddoppio anche di testa. Poco dopo, Havertz rischia di diventare protagonista per i Gunners, ma in negativo: l'ex Leverkusen va a un passo dal rosso intervenendo da dietro con la gamba alta sul polpaccio di Ugochukwu. Tierney, dopo il giallo, viene richiamato al Var, confermando però la sua decisione. Il lungo recupero non cambia la storia della partita: all'ultima all'Emirates, l'Arsenal vince 1-0. Ora è a +5 sul City che giocherà in casa di un Bournemouth a -4 dal Liverpool e dunque più che determinato a vincere per riaprire la corsa Champions. Arteta, che comunque sarebbe campione vincendo all'ultima in casa del Crystal Palace, può festeggiare "sul divano" e con un turno d'anticipo se Guardiola non batte le Cherries.