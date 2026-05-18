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Premier League: l'Arsenal batte 1-0 il Burnley, il titolo si avvicina

Decide il colpo di testa di Havertz al 37': se il City non batte il Bournemouth, Arteta è campione

18 Mag 2026 - 23:08
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Nella penultima giornata di Premier League, l'Arsenal batte 1-0 il già retrocesso Burnley e si avvicina al titolo: all'Emirates decide il colpo di testa di Havertz al 37' su assist di Saka. Arteta sale a 82 punti, a +5 sul City che ha una partita in meno. I Gunners possono laurearsi campioni da spettatori: basterà una mancata vittoria della formazione di Guardiola, impegnati sul campo del Bournemouth in lotta per la Champions.

L'Arsenal è a 90 minuti da un titolo che, in Premier League, manca da 22 anni. La formazione di Arteta fa un altro passo verso la gloria grazie all'1-0 sul Burnley, da tempo retrocesso in Championship. Eppure, la partita è difficile e la porta inizia a sembrare quasi stregata quando, a metà primo tempo, Trossard centra il palo. A scacciare via i fantasmi è però Havertz: il tedesco svetta di testa sul crosso di Saka e al 37' segna il gol che decide la gara. A inizio secondo tempo, ecco un altro legno: lo centra al 53' Eze, che prende la traversa e due minuti dopo va vicino al raddoppio anche di testa. Poco dopo, Havertz rischia di diventare protagonista per i Gunners, ma in negativo: l'ex Leverkusen va a un passo dal rosso intervenendo da dietro con la gamba alta sul polpaccio di Ugochukwu. Tierney, dopo il giallo, viene richiamato al Var, confermando però la sua decisione. Il lungo recupero non cambia la storia della partita: all'ultima all'Emirates, l'Arsenal vince 1-0. Ora è a +5 sul City che giocherà in casa di un Bournemouth a -4 dal Liverpool e dunque più che determinato a vincere per riaprire la corsa Champions. Arteta, che comunque sarebbe campione vincendo all'ultima in casa del Crystal Palace, può festeggiare "sul divano" e con un turno d'anticipo se Guardiola non batte le Cherries.

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