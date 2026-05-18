DOMINO PANCHINE

L'ombra di Conte su Spalletti: l'incastro di mercato per un incredibile ritorno

Il futuro dei due allenatori ancora non è chiaro: all'orizzonte lo scenario di un ritorno del salentino sulla panchina bianconera. Ma anche l'Italia può essere una soluzione

18 Mag 2026 - 19:26
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Una sconfitta che può far crollare ogni certezza. Il ko subito dalla Juventus contro la Fiorentina ha decretato l'addio quasi certo alla prossima Champions League, rimettendo tutto (e tutti) in discussione. Il primo a farlo capire è stato proprio Luciano Spalletti nel post partita: "Se non sei nelle condizioni di esprimere il livello che hai, devo mettere in discussione soprattutto me stesso", il commento del tecnico bianconero. "In settimana parlerò con John Elkann, sarà un'analisi di me stesso". Parole che fanno capire come la permanenza dell'ex Ct sulla panchina della Juve sia tutt'altro che scontata. Nemmeno a fronte di un rinnovo fino al 2028 firmato soltanto da poco più di un mese.  

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E le ombre sul futuro di Spalletti potrebbero, sinistramente, assumere le sembianze di un altro allenatore il cui futuro non è ancora chiaro: Antonio Conte. Il tecnico salentino non ha mai nascosto il suo legame con la Signora e, dopo la sfida con il Pisa, non ha esplicitamente detto addio al Napoli: "Il presidente conosce la mia volontà: è già un mese che gliel'ho esposta". 

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E allora, in un incastro difficile ma non impossibile, la Juventus potrebbe trovarsi nelle condizioni di sferrare un nuovo assalto a Conte. Una tentazione a cui è difficile resistere anche per lo stesso tecnico. Già un anno fa infatti si era parlato moltissimo di un possibile ritorno a Torino dell'ex Ct, poi però sfumato dal patto di ferro (e la promessa di investimenti importanti) fatto con De Laurentiis. Oggi però le prospettive potrebbero essere diverse: con Comolli e Modesto in bilico, Conte potrebbe anche costruire la squadra di dirigenti con cui lavorare a braccetto per costruire la nuova Juve. Uno scenario che non va escluso, tanto che i bookmaker hanno già quotato un possibile ritorno sulla panchina bianconera. Conte attende senza fretta, consapevole che, in caso di addio a Napoli, ha già un eventuale piano B, quello del nuovo corso della Nazionale: un ritorno, anche in questo caso; ma occhio agli sviluppi a Torino.

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