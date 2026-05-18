L'ombra di Conte su Spalletti: l'incastro di mercato per un incredibile ritorno

Una sconfitta che può far crollare ogni certezza. Il ko subito dalla Juventus contro la Fiorentina ha decretato l'addio quasi certo alla prossima Champions League, rimettendo tutto (e tutti) in discussione. Il primo a farlo capire è stato proprio Luciano Spalletti nel post partita: "Se non sei nelle condizioni di esprimere il livello che hai, devo mettere in discussione soprattutto me stesso", il commento del tecnico bianconero. "In settimana parlerò con John Elkann, sarà un'analisi di me stesso". Parole che fanno capire come la permanenza dell'ex Ct sulla panchina della Juve sia tutt'altro che scontata. Nemmeno a fronte di un rinnovo fino al 2028 firmato soltanto da poco più di un mese.