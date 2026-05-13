Premier League: il Manchester City piega il Crystal Palace 3-0 e resta in lotta

Non sbaglia il Manchester City, che accorcia le distanze sull’Arsenal vincendo 3-0 il recupero della trentunesima giornata contro il Crystal Palace. Gli ospiti in avvio spaventano gli uomini di Guardiola, che però con il passare dei minuti prendono sempre più fiducia. Poco dopo la mezz’ora ecco il gol del vantaggio dei padroni di casa: assist di Phil Foden e 1-0 targato Semenyo al 32’. Gli uomini di Glasner accusano il colpo, e al 40’ arriva il raddoppio. Ancora un assist di Foden, questa volta per il destro vincente di Marmoush. Nella ripresa i Citizens gestiscono il possesso e il vantaggio senza soffrire troppo, trovando anche il tris definitivo all’84’: Cherki inventa per il 3-0 di Savinho, che permette a Guardiola di salire a 77 punti in classifica. L’Arsenal resta in vetta a quota 79, con il destino ancora nelle mani dei Gunners: Arteta è a +2 su Guardiola a parità di partite e a due giornate dalla fine.