Clamoroso Dro Fernandez: campione in Spagna e in Francia con Barcellona e Psg

Con la vittoria sul Lens, il Psg è diventato campione di Francia per la quattordicesima volta nella sua storia, la quinta consecutiva. Tra i campioni della formazione parigina c'è il 18enne spagnolo Dro Fernandez, che ieri sera ha festeggiato il suo secondo scudetto stagionale.

Nella prima parte di stagione ha infatti giocato 89 minuti con il Barcellona, sufficienti per mettere in bacheca anche La Liga, conquistata dai catalani nel Clasico di domenica 10. Per il regolamento del campionato spagnolo, un giocatore è campione se ha disputato almeno un minuto con la squadra che alla fine vince il titolo. La norma non richiede un numero minimo di minuti giocati e stabilisce solo che il giocatore debba essere stato regolarmente tesserato.



Il giovane trequartista spagnolo aveva esordito con il Barça il 28 settembre 2025, nella sfida vinta contro la Real Sociedad 2-1. Poi ritagli di partita contro Elche, Atletico Bilbao e Atletico Madrid. In mezzo anche il debutto in Champions League, bagnato da un assist nella vittoria per 6-1 contro l'Olympiakos. A gennaio è arrivata la cessione al Paris Saint-Germain, che l'ha acquistato per poco più di 8 milioni. Con i parigini è sceso in campo 12 volte tra campionato e Champions, segnando un gol nella vittoria esterna contro il Nizza (0-4). Per il talento spagnolo, che nel 2024-25 aveva vinto la Youth League con il Barcellona, la Liga e la Ligue 1, sono i primi trofei conquistati in prima squadra. La prossima data segnata in rosso sul calendario è il 30 maggio, con il Psg impegnato a Budapest nella finale di Champions League contro l'Arsenal. Nella bacheca stagionale di Dro c'è ancora spazio per un trofeo.



La curiosità di Kvaratskhelia Prima di Dro, anche il suo attuale compagno al Psg Kvicha Kvaratskhelia era riuscito a vincere due campionati nella stessa stagione. Nel 2024-25 giocò con il Napoli fino a metà gennaio, quando fu ceduto alla formazione parigina. Entrambe vinsero poi rispettivamente Serie A e Ligue1, con l'esterno georgiano che festeggiò dunque due scudetti.



