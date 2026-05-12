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ARABIA SAUDITA

Ronaldo disperato: va a dieci secondi dalla vittoria del titolo, poi il colpo di scena. Sorride Inzaghi

Ha dell'incredibile quanto accaduto nello scontro diretto tra Al Nassr e Arabia Saudita: 1-1 il risultato finale

12 Mag 2026 - 23:17
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Cristiano Ronaldo deve ancora attendere prima di festeggiare un titolo con l'Al Nassr. Il club allenato da Jorge Jesus, impegnato in casa nello scontro diretto contro l'Al Hilal di Inzaghi, va a dieci secondi dal trionfo, poi lo shock finale. Rimessa laterale degli ospiti, papera del portiere Bento e pareggio della squadra allenata dall'ex Inter. Sospiro di sollievo per Inzaghi che può ancora sperare, disperato invece CR7, quasi in lacrime. L'Al Nassr dovrà vincere l'ultima partita in calendario per essere sicuro di aggiudicarsi il campionato arabo. 

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