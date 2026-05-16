INGHILTERRA

FA Cup: Semenyo di tacco regala il titolo al City, Chelsea ko 1-0

Decide una gran giocata del ghanese al 72' su assist di Haaland: doppietta per Guardiola dopo la Carabao Cup. Blues senza trofei

16 Mag 2026 - 18:04
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Il Manchester City vince l'FA Cup 2025/2026: a Wembley, la formazione di Guardiola batte 1-0 il Chelsea e fa doppietta dopo la Carabao vinta a marzo, in attesa di capire come finirà la Premier. Partita equilibrata e chiusa, risolta da una grande giocata: al 72', infatti, Haaland mette dentro per Semenyo che si inventa un gol di tacco spettacolare. I Blues ci provano con Enzo Fernandez, ma chiudono la stagione senza trofei.

LA PARTITA

Il City cala il bis: dopo il 2-0 all'Arsenal in Coppa di Lega, ecco l'1-0 al Chelsea e così è doppietta Carabao-FA Cup. La partita di Wembley è sin dall'inizio molto equilibrata, con la squadra di Guardiola a tenere la palla e i Blues a tentare le ripartenze. La prima occasione è per Joao Pedro che però non può impensierire Trafford, mentre al 27' il City si vede annullare per fuorigioco l'1-0 di Haaland, servito da Nunes che però parte oltre la difesa londinese. Il norvegese è pericoloso poco prima dell'intervallo ma Sanchez para, poi nel recupero il contatto Joao Pedro-Khusanov non viene valutato da rigore. A inizio ripresa, Cherki entra e apre subito l'azione chiusa di testa da Semenyo che però manda alto.

Una partita così si può risolvere solo con una grande giocata, che arriva al 72': Haaland la mette al centro e proprio Semenyo, di tacco, la mette dentro per uno dei gol più belli della storia della FA Cup. Subito dopo, Colwill crossa ed Enzo Fernandez con una girata la manda di poco alta sopra la traversa. Poi è il City ad andare vicino al 2-0, con il palo colpito all'84' e, pochi secondi dopo, Sanchez che salva su Cherki. La squadra di Guardiola resiste e fa festa: in attesa di capire se farà il miracolo in Premier, è "double" domestico per i Citizens. Niente impresa da traghettatore, invece, per McFarlane: il Chelsea resta senza titoli.

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