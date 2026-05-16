FA Cup: Semenyo di tacco regala il titolo al City, Chelsea ko 1-0

Il City cala il bis: dopo il 2-0 all'Arsenal in Coppa di Lega, ecco l'1-0 al Chelsea e così è doppietta Carabao-FA Cup. La partita di Wembley è sin dall'inizio molto equilibrata, con la squadra di Guardiola a tenere la palla e i Blues a tentare le ripartenze. La prima occasione è per Joao Pedro che però non può impensierire Trafford, mentre al 27' il City si vede annullare per fuorigioco l'1-0 di Haaland, servito da Nunes che però parte oltre la difesa londinese. Il norvegese è pericoloso poco prima dell'intervallo ma Sanchez para, poi nel recupero il contatto Joao Pedro-Khusanov non viene valutato da rigore. A inizio ripresa, Cherki entra e apre subito l'azione chiusa di testa da Semenyo che però manda alto.