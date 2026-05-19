Napoli, identikit e candidati per l'eredità di Conte: Sarri in pole

Affianco alla pista del tecnico emergente resiste e prende campo quelle di un mister d'esperienza. Il prossimo sarà l'anno del centenario del Napoli e presentarsi con un tecnico all'esordio in una big dopo Antonio Conte potrebbe far storcere il naso alla piazza. Per questo, al momento, in pole position ci sarebbe il ritorno di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano sarebbe assolutamente disponibile a tornare a Napoli, essendo rimasto in ottimi rapporti con De Laurentiis. Nei rumors è rientrato anche il nome di Roberto Mancini ma, secondo quanto ci risulta, non ci sarebbero stati contatti con l'ex ct. Sullo sfondo rimane anche Max Allegri: il tecnico toscano potrebbe dire addio al Milan e già nella passata stagione era stato contattato da De Laurentiis in caso di addio di Conte.