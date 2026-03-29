Tottenham, arriva la separazione con Tudor: è ufficiale. Gli Spurs: "Grazie, ti siamo vicini"

29 Mar 2026 - 16:59
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Igor Tudor non è più l'allenatore del Tottenham. È stato lo stesso club inglese ad annunciare la separazione "di comune accordo" con l'ex tecnico della Juventus che ha vinto solo una delle sette partite che lo hanno visto protagonista in panchina (l'avventura è durata 44 giorni). Esattamente in Champions League contro l'Atletico Madrid che però non ha permesso agli inglesi di guadagnarsi il pass per i quarti di finale. In Premier invece, solo un pareggio. Lascia gli Spurs al quart'ultimo posto in classifica, con un solo punto di vantaggio sul West Ham. Indimenticabile quanto accaduto in Europa in casa dei Colchoneros, con il portiere del Tottenham, Kinsky, sostituito dopo 17 minuti.

Notte da incubo per Kinsky: fuori al 17' tra le lacrime dopo due papere contro l'Atletico

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"Ringraziamo Igor, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza a Igor e alla sua famiglia in questo momento difficile, esprimendo il nostro sostegno e la nostra vicinanza" si legge nella nota del Tottenham che fa riferimento anche alla recente perdita del padre da parte di Tudor.

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