Lewandowski verso l'Arabia: domenica il saluto al Barcellona. Milan e Juve, fine del sogno

Il Barcellona campione di Spagna è pronto a dire addio a Robert Lewandowski: tutto lascia pensare che i saluti arriveranno domenica sera al Camp Nou in occasione dell'ultima uscita casalinga nella Liga contro il Betis. L'attaccante polacco non ha ancora preso una decisione sul suo futuro ma in Spagna hanno la certezza che sarà lontano da Barcellona e la quasi certezza che la sua prossima avventura calcistica sarà in Arabia Saudita. A nulla è valso il tentativo del club blaugrana di trattenerlo. Come riporta 'Sport', nelle ultime settimane stava prendendo quota l'ipotesi MLS e Chicago Fire ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato e, al momento, il calcio saudita è l’opzione che più seduce il giocatore, 38 anni ad agosto. Due le offerte mostre, ma in vantaggio c'è l’Al Hilal di Simone Inzaghi, che secondo i media polacchi avrebbe proposto all'attaccante un contratto da ben 90 milioni di euro a stagione, che starebbe valutando seriamente insieme al suo entourage. Lewandowski vuole valutare tutte le opzioni prima di dare il via libera: fonti del calcio saudita si dicono pienamente convinte che la prossima stagione giocherà nella Saudi Pro League. Addio dunque ai sogni di Milan e Juve, che avevano pensato a lui per risolvere i problemi in attacco con i suoi gol e la sua esperienza.