Bournemouth, guai per Alex Jimenez: "Messaggi inopportuni con una 15enne". Il club lo sospende
L'ex Milan fuori rosa dopo le chat con una minorenne diventate virali: "Avvieremo un’indagine"
L'ex Milan Alex Jimenez è in grossi guai in Inghilterra. Il terzino che il Bournemouth a febbraio ha riscattato dai rossoneri è infatti finito nella bufera per via di alcuni messaggi inappropriati, diventati virali sui social, che il 21enne ha scambiato con una ragazza minorenne, di 15 anni: "Mi piacciono le ragazze giovani" si legge in una di queste conversazioni.
Chat che sono diventate pubbliche e hanno scatenato un'ondata di indignazione online e richieste di un'indagine urgente che il Bournemouth ha prontamente raccolto, mettendo il giocatore fuori rosa e annunciando con un comunicato ufficiale di aver avviato la sua indagine in merito.
Cos'è successo
Jimenez è finito sotto indagine a causa di alcuni messaggi, divenuti pubblici, scambiati con una ragazza di 15 anni. Dalle chat è evidente come la ragazza riveli subito di non essere maggiorenne, ma l'ex Milan dichiara di non essere interessato all'età e di gradire le ragazze più giovani, oltre a non essere mai stato con una 15enne. Messaggi gravi che hanno portato alla sospensione del giocatore e all'indagine interna del club, ma la situazione è monitorata anche dalle autorità inglesi.
Il comunicato
Questo il comunicato del club inglese: "L'AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro, Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione e attualmente è in corso un'indagine. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella squadra per la partita di domani di Premier League contro il Fulham e il club non farà ulteriori commenti al momento".