SPAGNA

Militao, Vinicius e il presunto festino con le escort: "Ho paura, non esco più di casa senza mia moglie. Portate le prove"

Sfogo social del difensore del Real Madrid che sarà costretto a saltare i prossimi Mondiali col Brasile

16 Mag 2026 - 12:12
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Calciatori che finiscono alle mani, frecciate pubbliche all'alleratore (Mbappé non le ha mandate a dire ad Arbeloa) e faccende extra-campo che si prendono la scena a causa delle uscite sui social. Sta succedendo di tutto quest'anno al Real Madrid. In attesa dell'arrivo di Mourinho in panchina, l'ultimo caso vede protagonisti Eder Militao, Vinicius jr e la sua ex Virginia Fonseca. Tutto è nato da una storia Instagram di quest'ultima che lasciava pubblicamente il fantasista brasiliano, una rottura a sorpresa dato che la sera prima l'influencer era sugli spalti del Bernabeu per vedere dal vivo la gara tra i Blancos e il Real Oviedo.

Secondo diverse testate brasiliane dietro l'addio di Virginia all'ex Flamengo ci sarebbe un presunto festino organizzato da Eder Militao dopo la gara vinta giovedì sera. Festino scoperto a sorpresa da Virginia e che vedeva la presenza di alcune escort arrivate dal Sudamerica. Queste indiscrezioni hanno infastidito lo stesso Militao che ha provato a far chiarezza con un post pubblicato su Instagram: "Alla luce delle recenti speculazioni e accuse che circolano online sul mio conto, vorrei chiarire che tutte le informazioni a me attribuite sono false e prive di fondamento - si legge -. In questo momento, sono completamente concentrato sul mio recupero dall'infortunio che mi ha tenuto fuori dai Mondiali del 2026 e sto dedicando tutta la mia attenzione alla mia famiglia, in particolare a mia moglie, che è incinta".

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E ancora: "Confesso di essere spaventato da tutta questa situazione. Sono arrivato al punto in cui praticamente non esco di casa quando mia moglie non c'è, proprio a causa dell'impatto e della portata che queste accuse infondate hanno avuto. Voglio sottolineare che, se ci sono accuse concrete che mi riguardano, devono essere presentate prove reali, non solo supposizioni, giudizi affrettati o narrazioni create online" ha concluso Militao.

Lady Vinicius e la crema vietata: l’antidoping entra in camera da letto

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