Militao, Vinicius e il presunto festino con le escort: "Ho paura, non esco più di casa senza mia moglie. Portate le prove"

Secondo diverse testate brasiliane dietro l'addio di Virginia all'ex Flamengo ci sarebbe un presunto festino organizzato da Eder Militao dopo la gara vinta giovedì sera. Festino scoperto a sorpresa da Virginia e che vedeva la presenza di alcune escort arrivate dal Sudamerica. Queste indiscrezioni hanno infastidito lo stesso Militao che ha provato a far chiarezza con un post pubblicato su Instagram: "Alla luce delle recenti speculazioni e accuse che circolano online sul mio conto, vorrei chiarire che tutte le informazioni a me attribuite sono false e prive di fondamento - si legge -. In questo momento, sono completamente concentrato sul mio recupero dall'infortunio che mi ha tenuto fuori dai Mondiali del 2026 e sto dedicando tutta la mia attenzione alla mia famiglia, in particolare a mia moglie, che è incinta".