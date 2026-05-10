Premier League: l'Arsenal batte 1-0 il West Ham con Trossard

WEST HAM-ARSENAL 0-1

L'Arsenal è a 180 minuti da uno storico titolo in Premier League: in un complicatissimo e tesissimo, nel finale ma non solo, Derby di Londra contro il West Ham, i Gunners vincono 1-0 e restano a +6 sul City che ha ovviamente una partita in meno. La partita non inizia bene per la squadra di Arteta, perché al 28' White è costretto a uscire per infortunio: al suo posto entra Zubimendi. Prima, sono Trossard, per due volte, e Calafiori ad andare vicini al gol per i finalisti di Champions. Ma i minuti che potrebbero decidere questo campionato sono quelli finali: al 79', infatti, Mateus Fernandes va ad un passo dal vantaggio per gli Hammers, ma Raya è miracoloso. Una parata fondamentale, perché quattro minuti dopo Trossard, di destro, la mette in porta. Nel finale, annullato il possibile 1-1 di Wilson: evidente il fallo su Raya che esce male prima della ribattuta che vale l'illusorio pareggio. Finisce dunque 1-0 e l'Arsenal fa festa: è ad un passo da un titolo che manca da 22 anni. Il West Ham, invece, resta a quota 36 ed è ad un passo dalla retrocessione.