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Premier League: l'Arsenal batte 1-0 il West Ham con Trossard

Decide il gol del belga all'83', annullato l'1-1 nel finale: il City torna a -5 con una partita in meno

10 Mag 2026 - 19:43
© Getty Images

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Nella trentaseiesima e terzultima giornata di Premier League, l'Arsenal batte 1-0 il West Ham e torna a +5 sul City che ha però una partita in meno. Il gol che avvicina ulteriormente il titolo arriva all'83', con il destro di Trossard poco dopo una paratona di Raya su Mateus Fernandes. Al 95', Wilson segna l'1-1, ma la rete viene annullata dopo on-field review per fallo sul portiere. Nelle altre partite, pareggiano Aston Villa e Crystal Palace.

WEST HAM-ARSENAL 0-1
L'Arsenal è a 180 minuti da uno storico titolo in Premier League: in un complicatissimo e tesissimo, nel finale ma non solo, Derby di Londra contro il West Ham, i Gunners vincono 1-0 e restano a +6 sul City che ha ovviamente una partita in meno. La partita non inizia bene per la squadra di Arteta, perché al 28' White è costretto a uscire per infortunio: al suo posto entra Zubimendi. Prima, sono Trossard, per due volte, e Calafiori ad andare vicini al gol per i finalisti di Champions. Ma i minuti che potrebbero decidere questo campionato sono quelli finali: al 79', infatti, Mateus Fernandes va ad un passo dal vantaggio per gli Hammers, ma Raya è miracoloso. Una parata fondamentale, perché quattro minuti dopo Trossard, di destro, la mette in porta. Nel finale, annullato il possibile 1-1 di Wilson: evidente il fallo su Raya che esce male prima della ribattuta che vale l'illusorio pareggio. Finisce dunque 1-0 e l'Arsenal fa festa: è ad un passo da un titolo che manca da 22 anni. Il West Ham, invece, resta a quota 36 ed è ad un passo dalla retrocessione.

LE ALTRE PARTITE
Pareggiano 2-2 le altre due finaliste europee: l'Aston Villa si fa fermare dal già retrocesso Burnley e ora è solo a +4 sul Bournemouth sesto in classifica. Un risultato che rende più incerta la qualificazione in Champions, a prescindere da come andrà la partita decisiva in Europa League contro il Friburgo. Allo stesso modo, il Crystal Palace non va oltre il 2-2 del Selhurst Park con l'Everton, che va due volte in vantaggio (una con l'ex Udinese Beto), ma viene rimontata da Mateta. Infine, 1-1 tra Nottingham e Newcastle, ma il Forest è salvo in virtù del ko del West Ham contro l'Arsenal.

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