Chelsea-Maresca, è finita: ha comunicato che non sarà in panchina con il City

L'allenatore italiano ha deciso di lasciare il club e non sarà in panchina contro il City

di Martino Cozzi
01 Gen 2026 - 13:00
Enzo Maresca (Chelsea) © Getty Images

Enzo Maresca (Chelsea) © Getty Images

Enzo Maresca lascia il Chelsea. Nelle ultime ore, l'allenatore dei Blues stava riflettendo sulla propria posizione e ha deciso di lasciare il club a stagione ancora in corso. Dopo il pareggio per 2-2 con il Bournemouth, l'allenatore dei Blues è stato duramente contestato dai tifosi e dunque non siederà in panchina nella sfida con il Manchester City, in programma domenica 4 gennaio. Da capire quale sarà la scelta del Chelsea, ora in cerca di un nuovo allenatore. 

Un amore mai nato? Dopo le difficoltà della passata stagione, che però si era conclusa con le vittorie di Conference League e Mondiale per Club, l'inizio di stagione del Chelsea sembrava suggerire un'annata da assoluti protagonisti. Una volta arrivati a soli 3 punti dalla capolista Arsenal, nelle ultime settimane i Blues sono sprofondati in classifica, scivolando al quinto posto a meno 15 dai Gunners. Un'inversione di marcia che ha aumentato la tensione a Londra, con i rapporti tra Maresca e alcuni vertici del club arrivati ai minimi storici. Infatti, subito dopo la sfida con l'Everton dello scorso 13 dicembre, l'allenatore ex Leicester aveva dichiarato di aver vissuto le "48 ore peggiori" da quando era al Chelsea. Delle dichiarazioni che facevano proprio intendere lo scarso rapporto con la dirigenza, non ricucito nelle ultime settimane. 

Futuro - La situazione, diventata logorante nell'ultimo periodo, è arrivata al capolinea. Dopo le riflessioni delle ultime ore, l'allenatore ha deciso di lasciare comunicandolo alla società: manca solo l'annuncio ufficiale.Tra le cause dell'addio ci sono, sicuramente, i rapporti tra la dirigenza del club e Maresca, che nelle ultime settimane erano arrivati ai minimi storici, con l'allenatore italiano che sosteneva, secondo Kaveh Solekhol, giornalista di Sky Sports UK, che "fosse stata oltrepassata una linea rossa". L'assenza nella conferenza stampa post Bournemouth, fatta passare per malattia, probabilmente è stato il segnale definitivo della rottura.

chelsea
enzo maresca
esonero
manchester city

