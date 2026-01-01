Chelsea-Maresca, è finita: ha comunicato che non sarà in panchina con il City

Un amore mai nato? Dopo le difficoltà della passata stagione, che però si era conclusa con le vittorie di Conference League e Mondiale per Club, l'inizio di stagione del Chelsea sembrava suggerire un'annata da assoluti protagonisti. Una volta arrivati a soli 3 punti dalla capolista Arsenal, nelle ultime settimane i Blues sono sprofondati in classifica, scivolando al quinto posto a meno 15 dai Gunners. Un'inversione di marcia che ha aumentato la tensione a Londra, con i rapporti tra Maresca e alcuni vertici del club arrivati ai minimi storici. Infatti, subito dopo la sfida con l'Everton dello scorso 13 dicembre, l'allenatore ex Leicester aveva dichiarato di aver vissuto le "48 ore peggiori" da quando era al Chelsea. Delle dichiarazioni che facevano proprio intendere lo scarso rapporto con la dirigenza, non ricucito nelle ultime settimane.