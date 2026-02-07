Premier League: l’Arsenal prova la fuga definitiva, ok United e Chelsea
Arteta a +9 sul City dopo il 3-0 sul Sunderland: i Red Devils piegano il Tottenham 2-0, super Palmer nel 3-1 dei Blues sui Wolves
© Getty Images
Nel venticinquesimo turno di Premier League l’Arsenal tenta l’affondo definitivo: 3-0 casalingo contro il Sunderland nel segno di Zubimendi e Gyokeres e Manchester City momentaneamente a -9.
Quarta vittoria consecutiva per il Manchester United, Bruno Fernandes e Mbeumo stendono il Tottenham 2-0. Il Chelsea vince 3-1 in casa del Wolverhampton grazie alla tripletta di Palmer, mentre frena ancora l’Aston Villa: solo 1-1 in casa del Bournemouth.
ARSENAL-SUNDERLAND 3-0
L’Arsenal prova a scappare via definitivamente: 3-0 sul Sunderland grazie ad un super Viktor Gyokeres. Gara difficile per i Gunners nel primo tempo, con i Black Cats che si difendono e spaventano in contropiede. Al 42’ ecco che i padroni di casa sbloccano il match: palla a rimorchio di Trossard per Zubimendi, con lo spagnolo che infila l’1-0 da fuori area. Nel secondo tempo si scatena tutto il talento di Viktor Gyokeres: prima (al 66’) raddoppia dopo un tocco di Havertz, poi al 93’ cala il tris (e la sua personale doppietta), su invenzione di Martinelli. L’Arsenal con questo 3-0 vola a 56 punti, a +9 su Manchester City (impegnato domani) e Aston Villa: Sunderland bloccato a quota 36 punti.
MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM 2-0
Quarto successo consecutive per il Manchester United, che a Old Trafford piega il Tottenham 2-0. Partita equilibrata fino alla mezzora, quando Romero commette un brutto fallo e viene espulso direttamente. Gli Spurs, in inferiorità numerica dal 29’ faticano a gestire le offensive dei Red Devils, che al 38’ stappano la partita: assist di Mainoo per l’1-0 di Mbeumo. Anche dopo l’intervallo gli uomini di Carrick continuano a premere sull’acceleratore, e all’81’ chiudono la pratica: combinazione tutta portoghese, con Dalot che apparecchia per il 2-0 finale di Bruno Fernandes. Il Manchester United sale a 44 punti, a -3 da Aston Villa e Manchester City (Citizens impegnati domani). Notte fonda per il Tottenham, quattordicesimo a 29 punti.
WOLVERHAMPTON-CHELSEA 1-3
Tris esterno del Chelsea, 3-1 sul campo del Wolverhampton e zona Champions ancora molto vicina. Primo tempo strepitoso di Cole Palmer, che realizza una tripletta nel giro di 25 minuti: l’inglese apre le marcature al 13’ su calcio di rigore, raddoppia al 35’ sempre dagli undici metri e si porta a casa il pallone al 38’ su assist di Cucurella. Il fanalino di coda della Premier sembra già al tappeto all’intervallo, ma al 54’ accorcia le distanze con la rete di Arokodare. I Wolves non riescono però a riaprire tutto nel finale, con i Blues che portano a casa i tre punti. Chelsea a quota 43 punti, sempre a -1 dal Manchester United quarto. Diciannovesima sconfitta per il Wolverhampton, ultimo a 8 punti.
LE ALTRE PARTITE
Momento difficile per l’Aston Villa, ripreso sull’1-1 in casa del Bournemouth: uomini di Emery avanti con Rogers al 22’, poi al 55’ Rayan trova il pareggio per le Cherries. L’Everton piega il Fulham 2-1 in rimonta a Craven Cottage: bianconeri in vantaggio grazie all’autorete di Mykolenko al 18’, Dewsbury-Hall al 75’ fa 1-1 e poi all’83’ propizia l’autorete di Leno direttamente da calcio d’angolo. Bella vittoria in trasferta anche per il West Ham, 2-0 sul campo del Burnley grazie a Summerville (13’) e l’ex Lazio Castellanos (26’).