Premier League: l’Arsenal prova la fuga definitiva, ok United e Chelsea

L’Arsenal prova a scappare via definitivamente: 3-0 sul Sunderland grazie ad un super Viktor Gyokeres. Gara difficile per i Gunners nel primo tempo, con i Black Cats che si difendono e spaventano in contropiede. Al 42’ ecco che i padroni di casa sbloccano il match: palla a rimorchio di Trossard per Zubimendi, con lo spagnolo che infila l’1-0 da fuori area. Nel secondo tempo si scatena tutto il talento di Viktor Gyokeres: prima (al 66’) raddoppia dopo un tocco di Havertz, poi al 93’ cala il tris (e la sua personale doppietta), su invenzione di Martinelli. L’Arsenal con questo 3-0 vola a 56 punti, a +9 su Manchester City (impegnato domani) e Aston Villa: Sunderland bloccato a quota 36 punti.