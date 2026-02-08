INGHILTERRA

Premier League: il Manchester City piega il Liverpool in rimonta e torna a -6 dall’Arsenal

Szoboszlai (poi espulso) illude i Reds con una super punizione, Bernardo Silva e Haaland tengono Guardiola in lotta per il titolo

08 Feb 2026 - 19:39
© Getty Images

© Getty Images

Si chiude il venticinquesimo turno di Premier League: il Manchester City piega il Liverpool 2-1 ad Anfield nel finale e resta a -6 dall’Arsenal capolista. Dopo un primo tempo senza reti i Reds stappano la partita al 74’ con una punizione straordinaria di Szoboszlai. All’84’ Bernardo Silva fa 1-1, poi al 93’ Haaland batte Alisson su rigore. Annullato il tris a Cherki, espulso Szoboszlai nel finale. Il Crystal Palace batte il Brighton 1-0.

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 1-2

Brivido per il Manchester City, che ribalta il Liverpool ad Anfield e torna a -6 dall’Arsenal capolista con un gol al 93’. Pronti via ed Erling Haaland ha subito una grande chance, ma Alisson si fa trovare pronto. Il primo tempo è piuttosto bloccato, con gli ospiti che provano a creare qualcosa in più. L’equilibrio si rompe nel bel mezzo della ripresa: al 74’ punizione stratosferica di Szoboszlai, con il pallone che parte fortissimo, bacia il palo e si insacca. Gli uomini di Guardiola reagiscono subito, pareggiando i conti all’84’ con il sinistro di Bernardo Silva. Al 92’ ecco che arriva l’episodio che completa la rimonta: fallo in area di Alisson su Matheus Nunes, dal dischetto al 93’ Haaland non sbaglia e fa 2-1. A tempo scaduto (100’) viene anche annullato il tris di Cherki, poi Szoboszlai (103’) viene espulso per fallo da ultimo uomo. Il Manchester City sale a 50 punti, Arsenal sempre in vetta a quota 56. Il Liverpool resta fermo a 39, staccato di cinque punti dalla zona Champions (il quarto posto del Manchester United).

BRIGHTON-CRYSTAL PALACE 0-1

Ritrova i tre punti il Crystal Palace, vittoria esterna per 1-0 sul campo del Brighton. I Seagulls sembrano partire meglio, ma verso la fine del primo tempo gli ospiti spostano l’inerzia dalla loro parte. Dopo l’intervallo ecco che gli uomini di Glasner stappano la partita: assist di Guessand per l’1-0 di Sarr al 61’. Nella mezzora finale i padroni di casa provano a pareggiarla, senza però riuscirci. Il Crystal Palace grazie a questo successo sale a 32 punti, scavalcando proprio il Brighton, fermo a quota 31.

Leggi anche

Gyokeres porta l'Arsenal a +9 sul City, lo United non si ferma più, ok anche il Chelsea

premier league
liverpool
manchester city

Premier League

8) BRUNO FERNANDES - dallo Sporting Lisbona al Manchester United per 65 milioni nel 2020

Bruno Fernandes shock sui social: insulti e video hard. Poi la spiegazione

Il City ribalta il Liverpool nel recupero, Guardiola tiene aperta la corsa al titolo

Gyokeres porta l'Arsenal a +9 sul City, lo United non si ferma più, ok anche il Chelsea

Il City si fa rimontare dal Tottenham, ko l'Aston Villa: l'Arsenal scappa. United, Carrick fa 3 su 3

L'Arsenal cala il poker sul campo del Leeds e torna a +7 aspettando City e Aston Villa

Carrick riapre la Premier League, Arsenal ko all'Emirates: City e Aston Villa a -4

Il City torna a vincere dopo un mese. Adli stende il Liverpool, Romero salva il Tottenham

Lo United vince il derby di Manchester, ma l'Arsenal non scappa. Ok il Chelsea, pari per il Liverpool

8) BRUNO FERNANDES - dallo Sporting Lisbona al Manchester United per 65 milioni nel 2020

Bruno Fernandes shock sui social: insulti e video hard. Poi la spiegazione

I più visti di Calcio Estero

CR7 shock: rompe con l'Al Nassr ed è pronto ad andarsene dall'Arabia

MCH TRIPLETTA BENZEMA AL HILAL MCH

Benzema, tripletta show all'esordio con l'Al Hilal

Fuga dall'Arabia: non solo il caso Ronaldo, tanti big stanno lasciando la Saudi League

Benzema, esordio show con l'Al Hilal di Inzaghi: tripletta con gol di tacco. Poi la stoccata all'Al Ittihad

CR7 continua la protesta e diserta la sfida tra Al Nassr e Al Ittihad: tutto lo stadio è con lui FOTO

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:06
Serata storica per Lautaro: il Toro è sul podio di sempre dei marcatori dell'Inter
20:04
Iapichino: successo nel lungo di Karlsruhe con il miglior salto stagionale di 6,84
20:00
Chivu ritrova Thuram e manda un messaggio a Juve e Milan: travolto il Sassuolo
19:56
Dimarco è il solito mattatore, Bisseck e Akanji proteggono la porta ma fanno anche del male al Sassuolo
19:43
Pallavolo: Conegliano batte Scandicci nella rivincita della finale mondiale