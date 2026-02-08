Premier League: il Manchester City piega il Liverpool in rimonta e torna a -6 dall’Arsenal
Szoboszlai (poi espulso) illude i Reds con una super punizione, Bernardo Silva e Haaland tengono Guardiola in lotta per il titolo
© Getty Images
Si chiude il venticinquesimo turno di Premier League: il Manchester City piega il Liverpool 2-1 ad Anfield nel finale e resta a -6 dall’Arsenal capolista. Dopo un primo tempo senza reti i Reds stappano la partita al 74’ con una punizione straordinaria di Szoboszlai. All’84’ Bernardo Silva fa 1-1, poi al 93’ Haaland batte Alisson su rigore. Annullato il tris a Cherki, espulso Szoboszlai nel finale. Il Crystal Palace batte il Brighton 1-0.
LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 1-2
Brivido per il Manchester City, che ribalta il Liverpool ad Anfield e torna a -6 dall’Arsenal capolista con un gol al 93’. Pronti via ed Erling Haaland ha subito una grande chance, ma Alisson si fa trovare pronto. Il primo tempo è piuttosto bloccato, con gli ospiti che provano a creare qualcosa in più. L’equilibrio si rompe nel bel mezzo della ripresa: al 74’ punizione stratosferica di Szoboszlai, con il pallone che parte fortissimo, bacia il palo e si insacca. Gli uomini di Guardiola reagiscono subito, pareggiando i conti all’84’ con il sinistro di Bernardo Silva. Al 92’ ecco che arriva l’episodio che completa la rimonta: fallo in area di Alisson su Matheus Nunes, dal dischetto al 93’ Haaland non sbaglia e fa 2-1. A tempo scaduto (100’) viene anche annullato il tris di Cherki, poi Szoboszlai (103’) viene espulso per fallo da ultimo uomo. Il Manchester City sale a 50 punti, Arsenal sempre in vetta a quota 56. Il Liverpool resta fermo a 39, staccato di cinque punti dalla zona Champions (il quarto posto del Manchester United).
BRIGHTON-CRYSTAL PALACE 0-1
Ritrova i tre punti il Crystal Palace, vittoria esterna per 1-0 sul campo del Brighton. I Seagulls sembrano partire meglio, ma verso la fine del primo tempo gli ospiti spostano l’inerzia dalla loro parte. Dopo l’intervallo ecco che gli uomini di Glasner stappano la partita: assist di Guessand per l’1-0 di Sarr al 61’. Nella mezzora finale i padroni di casa provano a pareggiarla, senza però riuscirci. Il Crystal Palace grazie a questo successo sale a 32 punti, scavalcando proprio il Brighton, fermo a quota 31.