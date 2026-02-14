Bove torna in campo col Watford a oltre un anno dal malore

Quattordici mesi dopo il malore in campo, Edoardo Bove torna a giocare. Il calciatore che ha rescisso con la Roma a gennaio è diventato poi un nuovo giocatore del Watford, squadra di Championship inglese. E proprio oggi, nei minuti finali della gara fuori casa con il Preston, é tornato in campo. Per lui ingresso all'86' per Louza nel 2-2 finale. Il centrocampista che il primo dicembre 2024 aveva avuto un malore durante Fiorentina-Inter è stato costretto a lasciare l'Italia per giocare dopo l'istallazione di un defibrillatore sottocutaneo. In Inghilterra invece è consentito giocarci.