Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
LE PAROLE

Chelsea, Maresca: "Le voci su City e Juventus? Nulla di vero, tutte speculazioni"

L'allenatore dei Blues ha voluto fare chiarezza in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida con il Newcastle

di Martino Cozzi
19 Dic 2025 - 11:45
© Getty Images

© Getty Images

Enzo Maresca fa chiarezza sul proprio futuro. Alla vigilia della sfida di Premier League con il Newcastle, l'allenatore del Chelsea ha parlato in conferenza stampa mettendo a tacere le recenti voci che lo vedevano come candidato ideale per sostituire Pep Guardiola alla guida del Manchester City: "Non mi tocca per niente perché so che si tratta di speculazioni al 100%. In questo momento non c'è tempo per questo genere di cose, prima di tutto perché ho un contratto qui fino al 2029. L'ho detto più volte: la mia attenzione è rivolta solo a questo club e sono molto orgoglioso di essere qui". 

Leggi anche

Maresca al posto di Guardiola: l'indiscrezione scuote il Manchester City

Maresca, inoltre, ha anche commentato le recenti voci che lo vedevano come possibile nuovo allenatore della Juventus, club nel quale ha militato da calciatore nelle stagioni 2001-2002 e 2003-2004: "Sono solo speculazioni. Una settimana fa, in Italia, era la stessa cosa con la Juventus. Non ci faccio caso perché so che non è vero.Ora è importante capire il motivo per cui questa notizia è lì. Ma non è compito mio, non mi interessa affatto". Nel corso della conferenza, a Maresca è stato anche chiesto se potesse promettere ai tifosi che sarebbe rimasto al Chelsea anche nella prossima stagione: "Certamente, sì. Di nuovo, ho un contratto fino al 2029 e questa è solo una speculazione. Non ho niente da aggiungere perché non ci faccio caso, e se continuiamo a parlarne, significa che ci faccio caso. Sono concentrato solo sulla partita contro il Newcastle e sul mio lavoro".

chelsea
enzo maresca
manchester city
juventus

Premier League

13

Liverpool: Salah torna tra gli applausi di Anfield

Chelsea, Maresca: "Io accostato a City e Juventus? Ecco la verità"

Martino Cozzi

Maresca al posto di Guardiola: l'indiscrezione scuote il Manchester City

Stefano Fiore

Otto gol e tanto spettacolo, il Bournemouth ferma il Manchester United

Redazione

Tensione Chelsea-Maresca dopo l'Everton, ma per ora l'allenatore non è in bilico

Pep Guardiola

Il City travolge il Crystal Palace e torna a -2 dall'Arsenal, vittoria di rimonta dell'Aston Villa

Chelsea-Maresca, l'aria è tesa: "Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui"

L’Arsenal piega il Wolverhampton al 94’, Chelsea e Liverpool ritrovano la vittoria: Salah torna tra gli applausi

13

Liverpool: Salah torna tra gli applausi di Anfield

I più visti di Calcio Estero

Inzaghi, vita da sogno a Riad: "Qui è un paradiso". Ma l'incontro con l'Inter non ci sarà

Il Botafogo esonera Davide Ancelotti dopo soli 5 mesi: i motivi dell'addio

Safonov para quattro rigori! Psg campione per la prima volta, Flamengo ko

Dagli scacchi alla laurea: Safonov, il portiere che ha regalato l'Intercontinentale al Psg

Ecuador sotto shock: ucciso in un agguato Mario Pineida. Il dolore del Barcelona SC

GIGIO DONNARUMMA, MAN CITY

Fifa Awards 2025, Donnarumma miglior portiere al mondo: "Spero di fare ancora di più"

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:22
Questa Porsche Carrera GT è come nuova
14:22
Ferrari celebra il trionfo nel WEC: Maranello in festa per i campioni della 499P
CLIP RADICE FORMAZIONE INTER PRE BOLOGNA - SUPERCOPPA ITALIANA 19/12 SRV
14:21
Ecco la formazione dell'Inter per la semifinale con il Bologna
14:20
Una Porsche Carrera GT come nuova
14:15
Bayern Monaco, anche l'Atletico Madrid piomba su Goretzka