Chelsea, Maresca: "Le voci su City e Juventus? Nulla di vero, tutte speculazioni"

L'allenatore dei Blues ha voluto fare chiarezza in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida con il Newcastledi Martino Cozzi
© Getty Images
Enzo Maresca fa chiarezza sul proprio futuro. Alla vigilia della sfida di Premier League con il Newcastle, l'allenatore del Chelsea ha parlato in conferenza stampa mettendo a tacere le recenti voci che lo vedevano come candidato ideale per sostituire Pep Guardiola alla guida del Manchester City: "Non mi tocca per niente perché so che si tratta di speculazioni al 100%. In questo momento non c'è tempo per questo genere di cose, prima di tutto perché ho un contratto qui fino al 2029. L'ho detto più volte: la mia attenzione è rivolta solo a questo club e sono molto orgoglioso di essere qui".
Maresca, inoltre, ha anche commentato le recenti voci che lo vedevano come possibile nuovo allenatore della Juventus, club nel quale ha militato da calciatore nelle stagioni 2001-2002 e 2003-2004: "Sono solo speculazioni. Una settimana fa, in Italia, era la stessa cosa con la Juventus. Non ci faccio caso perché so che non è vero.Ora è importante capire il motivo per cui questa notizia è lì. Ma non è compito mio, non mi interessa affatto". Nel corso della conferenza, a Maresca è stato anche chiesto se potesse promettere ai tifosi che sarebbe rimasto al Chelsea anche nella prossima stagione: "Certamente, sì. Di nuovo, ho un contratto fino al 2029 e questa è solo una speculazione. Non ho niente da aggiungere perché non ci faccio caso, e se continuiamo a parlarne, significa che ci faccio caso. Sono concentrato solo sulla partita contro il Newcastle e sul mio lavoro".