Chelsea, Maresca: "Le voci su City e Juventus? Nulla di vero, tutte speculazioni"

Maresca, inoltre, ha anche commentato le recenti voci che lo vedevano come possibile nuovo allenatore della Juventus, club nel quale ha militato da calciatore nelle stagioni 2001-2002 e 2003-2004: "Sono solo speculazioni. Una settimana fa, in Italia, era la stessa cosa con la Juventus. Non ci faccio caso perché so che non è vero.Ora è importante capire il motivo per cui questa notizia è lì. Ma non è compito mio, non mi interessa affatto". Nel corso della conferenza, a Maresca è stato anche chiesto se potesse promettere ai tifosi che sarebbe rimasto al Chelsea anche nella prossima stagione: "Certamente, sì. Di nuovo, ho un contratto fino al 2029 e questa è solo una speculazione. Non ho niente da aggiungere perché non ci faccio caso, e se continuiamo a parlarne, significa che ci faccio caso. Sono concentrato solo sulla partita contro il Newcastle e sul mio lavoro".