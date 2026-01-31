Premier League: l’Arsenal ritrova la vittoria, poker sul Leeds

LEEDS-ARSENAL 0-4



La capolista Arsenal fa tappa a Elland Road, per la sfida contro il Leeds: Arteta perde Saka già nel riscaldamento prepartita, durante il quale l’inglese accusa un problema fisico. Al suo posto in campo si presenta allora Madueke, che al 27’ sforna l’assist per l’1-0 di Zubimendi: lo spagnolo inzucca in rete il cross dell’ex Chelsea. Sempre Madueke favorisce poi il raddoppio londinese al 38’: l’attaccante nato a Barnet dipinge una parabola perfetta da calcio d’angolo, con Darlow che incappa in un grossolano autogol, colpendo il pallone con i pugni e spedendolo in rete. Al 69’ è invece Gyökeres a chiudere ogni discorso: l’ex Coventry City insacca di stinco, innescato dall’eccellente cross di Martinelli. Sotto il diluvio che si scatena sulla città del West Yorkshire, a collezionare qualche minuto sul rettangolo verde nel finale sono anche gli italiani Calafiori e Gnonto, spettatori così dal campo del magnifico destro con cui Gabriel Jesus cala il poker all’86’. L’Arsenal ritrova dunque quel successo in campionato che gli mancava da tre turni e sale a 53 punti, volando a +7 su Manchester City e Aston Villa (entrambi in campo domenica). A 26 punti resta il Leeds.



LE ALTRE PARTITE



A regalarsi un sorriso in questo turno di Premier League è anche il Bournemouth, 2-0 contro il Wolverhampton al Molineux: a siglare i gol partita sono Kroupi (33’) e Scott (91’). Grazie a questo successo, le Cherries si portano a quota 33 punti, con i Wolves che restano invece fanalino di coda della classifica: i Lupi hanno conquistato finora soltanto 8 punti. Termina invece 1-1 la sfida tra Brighton ed Everton: l’ex Udinese Beto (97’) pareggia il vantaggio iniziale di Pascal Groß (73’), tornato in Inghilterra dopo l’esperienza al Borussia Dortmund. I Toffees salgono così a 34 punti, mentre i Seagulls si portano a 31 punti.