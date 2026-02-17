La Ferrari di Lewis Hamilton diventa un modellino

La SF25 numero 44 segna l’inizio dell’era in rosso di Lewis Hamilton e Bburago la trasforma subito in una replica in scala 1:18. Linee 2025, livrea ufficiale e dettagli aerodinamici fedeli per un modello pensato più per emozionare che per stupire con il microscopio. Non è solo una nuova monoposto, ma un capitolo inedito nella carriera di un sette volte campione del mondo. E come ogni momento che si rispetti nella storia della Scuderia Ferrari, diventa immediatamente oggetto da collezione.

Rosso Corsa

Bburago ha scelto di raccontarlo con la SF25 numero 44 in scala 1:18, realizzata con licenza ufficiale Ferrari. Una replica che punta sull’impatto visivo: rosso pieno e brillante, contrasti neri sul fondo, sponsor nitidi anche nelle superfici più articolate. Il numero 44 domina muso e fiancate, mentre il casco giallo di Lewis Hamilton aggiunge personalità all’insieme. La monoposto riproduce le proporzioni della vettura 2025 con pance scolpite e rastremate, ala anteriore multilivello ben separata nei profili.

Quanto costa?

Non è un modello da puristi ossessionati dal cablaggio invisibile o dalle micro-viti in scala. È piuttosto un oggetto da esposizione che racconta un momento storico: il debutto in Rosso di Hamilton. E lo fa con un rapporto qualità-prezzo difficile da ignorare. A 79,99 euro, la “prima Ferrari” del Sir entra in vetrina senza pretendere il budget di un collezionista professionista