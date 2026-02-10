INGHILTERRA

Carrick effect, il tifoso dello United a 90' dal taglio di capelli. Spuntano anche le quote...

Frank Ilett non taglia i capelli da oltre 500 giorni e sui social è diventato una star, ma se i Red Devils battono il West Ham…

10 Feb 2026 - 13:42
videovideo

Oltre 500 giorni dopo quell'azzardato fioretto ("Non taglierò più i miei capelli finché i Red Devils non vinceranno cinque gare di fila") Frank Ilett, il tifoso del Manchester United che nel frattempo è diventato popolarissimo sul web (i suoi follower oggi hanno sfondato il milione), potrebbe essere davvero a un passo dalla tanta agognata gita dal barbiere, diciamo a 90 minuti. Già perché dall'arrivo in panchina di Micheal Carrick i Red Devils hanno cambiato marcia e dopo aver battuto in successione City, Arsenal, Fulham e Tottenham stasera affrontano il West Ham in trasferta per consolidare il posto in Champions, ma anche per tagliare la chioma del tifoso che nell'ultimo anno e mezzo è diventato il simbolo del momento difficile del Manchester United.

L'attesa cresce ora dopo ora, i social sono in fermento e sui banchi di alcuni operatori di scommesse spuntano addirittura le quote sui capelli del tifoso del Manchester United: Betsson e Starcasinò, unici due bookie ad aver rilasciato il mercato, quotano infatti il taglio di capelli con un interessante 1.76.

Donnarumma salva il City: la reazione di Guardiola è tutta un programma

