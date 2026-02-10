Carrick effect, il tifoso dello United a 90' dal taglio di capelli. Spuntano anche le quote...

Oltre 500 giorni dopo quell'azzardato fioretto ("Non taglierò più i miei capelli finché i Red Devils non vinceranno cinque gare di fila") Frank Ilett, il tifoso del Manchester United che nel frattempo è diventato popolarissimo sul web (i suoi follower oggi hanno sfondato il milione), potrebbe essere davvero a un passo dalla tanta agognata gita dal barbiere, diciamo a 90 minuti. Già perché dall'arrivo in panchina di Micheal Carrick i Red Devils hanno cambiato marcia e dopo aver battuto in successione City, Arsenal, Fulham e Tottenham stasera affrontano il West Ham in trasferta per consolidare il posto in Champions, ma anche per tagliare la chioma del tifoso che nell'ultimo anno e mezzo è diventato il simbolo del momento difficile del Manchester United.